谷歌年会在加州 聚焦智慧助理、扩增实境

(德国之声中文网) 谷歌一年一度的 Google I/O 2018 開發者大會5 月 8 日到 10 日在加州山景城（Mountain View）舉行，地点是海岸线露天剧场。三天的大会有高达7000位开发者共襄盛举。

在第一天的发表会上，谷歌执行长桑德尔·皮采(Sundar Pichai)关于人工智慧的报告再一次让人们惊呼连连。

机器人也会说"嗯哼"

执行长此次的重点放在让Google Assitant智能助理分担生活杂事，例如打电话预约餐厅或理发。这些事情虽然不难，但过去人们都要亲力亲为。

现在，智能助理不但可以帮你拨电话，还可以帮你跟接电话的真人对答。

假如对方说"请稍后，让我查查我们的预约状况"，智慧助理还会应一声"嗯哼"。

智能助理能捕捉到这些人性化的小细节，都要归功机器学习。助理可以更好的理解人说的话，也可以做出妥善的回应。为了让助理更有亲切感，Google还把更多人声纳入资料库，包括采用格莱美得奖歌手约翰传奇(John Legend)的声音。

给机器人一双眼睛

当图像识别系统与扩增实境 (AR)结合，机器人就有了眼睛，不但可以更直接快速的提供资讯，还可以回答诸多问题。如果你在路边看到一朵花很漂亮，但是不知道它叫什么名字，你也可以直接拿摄像头对着它，Google Lens就能辨识，回报你答案。

扩增实境也使得地图更方便。开启地图的实境页面，将摄像头对准街景，画面上就会出现许多资讯，告诉你面前的这栋建筑物叫什么名字、里面有什么餐厅、评价如何。

平常使用Google导航，总是要盯着蓝点看自己什么时候要右转。但是一旦加入扩增实境，就可以直接对着街景，看到提醒转弯的箭头。如果这样还不够清楚，还可以开启一支小狐狸向导，跟着他走就行。

今天Google在大会上宣布，Google Lens系统确定将进驻Google Pixel系列机种，包含小米、OPPO、LG、Motorola、索尼、Nokia、BQ 及华硕等品牌手机。

掌控科技，而不是被科技掌控

许多人对科技产品又爱又恨。被它所带来的便利制约，却又不堪其扰；无意识的花太多时间滑手机，事后大吃一惊。

今天，Google在他们将推出的安卓系统Android P中介绍了许多提升生活质量的功能。

其中之一是新的"shush"模式。开启这个模式，只要把手机放到桌上时屏幕朝下，就可以把手机切换到勿扰模式，帮助用户专注在眼前工作。

第二个是应用程序监控。在首页轻轻一滑，就可以从控制板中看到自己在每个应用程序上分别花了多少时间。这让用户更方便的监控自己用手机的习惯。

罗法/夏立民 (综合报导)