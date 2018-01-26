谷歌利润激增 广告和特朗普功不可没

（德国之声中文网）谷歌母公司Alphabet赢利大幅提升，这主要归功于广告收入源源不断地涌入，而同时税收有所减少。在今年第一季度，该公司利润总额为94亿美元，比去年同期增加了73%。这家互联网巨头在周一美国证券交易所收盘之后公布了上述数据。该公司所进行的会计调整过程中产生了一些特殊效应对营收数据的提升产生了一定作用，但是即使排除这一因素，公司运营利润也从去年同期的66亿美元提高到了70亿美元。谷歌的行业竞争对手脸书（Facebook）近来爆出的数据丑闻显然没有给Alphabet的收支结算数据造成什么影响。该集团全球总营收达到311亿美元，比去年同期提高了26%。和以往一样，其中大部分收入都来自其核心业务谷歌。

广告业务的春天

在移动版业务强劲增长的推动下，谷歌搜索引擎的广告收入上升至266亿美元，增长率达24%。作为Alphabet的子公司，谷歌在其它业务领域的增长幅度甚至还更高（36%），其营业额达到44亿美元。不久前，智能家居企业Nest也被并入Alphabet旗下。此外，视频平台Youtube的增长也十分可观。

在脸书爆出剑桥数据分析丑闻之后，如果谁曾经期待随之而来的数据保护大讨论可能会吓走广告客户，那么这些人恐怕要失望了。最起码从谷歌的业绩来看，尽管每个广告每次点击所创造的收入降低到19美分，但是与去年同期相比，谷歌广告收入猛增了59%。当然，脸书数据丑闻也是3月份才曝光的，所以可能对谷歌这次公布的第一季度（1月到3月）的整体影响不大。

特朗普税改结出果实

欧盟新出台的数据保护法规将于5月份开始生效，但是Alphabet对此相当淡定。谷歌公司总裁皮蔡（Sundar Pichai）在与分析师召开视频会议的时候就表示，相关的准备工作从18个月之前就已经开始了。而给谷歌带来利润剧增的另一个重要因素就是美国总统特朗普的税收改革，在税改之后，公司需要缴纳的税款继续减少。

在税改之后，Alphabet集团企业盈利税的有效税率从去年的20%降低到11%。特朗普政府今年年初将美国企业所得税从原来的35%降低到21%。而由于税收系统的各种漏洞和特殊规定，有些企业实际上缴的税率远远低于21%。

此外，由于Alphabet集团引入了新的收支统计方法，过去在一些像优步（Uber）这样的初创企业参股所得的利润，现在都可以纳入集团营收项。从第一季度统计数据来看，上述这种情况下新增的利润超过30亿美元。

股价保持稳定

Alphabet集团的营收成绩明显高于业界分析人士的预期。不过投资者似乎还在犹豫观望。在股市收盘之后，Alphabet的股价先是第一时间走高，随后又略微下行，总体上基本上维持稳定。在过去几个星期里，脸书的丑闻导致各大科技企业以及利用数据收集进行定向广告投放的业务模式受到了激烈的批评。由于业界担心相关法律规范可能会收紧，互联网企业的股票一度走低。

雨涵/叶宣（德新社、法新社、路透社）