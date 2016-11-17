谈政治正确？“辛普森一家”诙谐反击

风靡全球的系列动画喜剧“辛普森一家”的最新一集里，主人公对文学语言和政治正确作了思考。这个情节其实是对一位美国印度裔演员此前对该剧一个人物的批评作出回应。
（德国之声中文网）美国动画喜剧"辛普森一家"最新一集中，女主人玛奇找出了自己儿时最喜爱的故事书，名叫《花园里的公主》。当她给女儿丽莎念这本书时，发现书里有种族歧视和侮辱性的内容。于是玛奇开始"改编"这本书 ，好让它在2018年的今天与时俱进。
然而努力的结果似乎毫无意义。玛奇失望地说："要想保留书的精神和特点，可要花费很多时间……怎么办呢？"小女儿丽莎转向观众说："这很难说。几十年前无心写下、大受欢迎的东西，现在成了政治不正确了。该怎么办呢？"
她们建议，有些东西"可以留到日后再讨论，或干脆置之脑后"。此时，母女两人从画面中淡出，画面上出现该片的另一个人物--便利店老板、印度移民阿普（Apu Nahasapeemapetilon）。有批评者指出，阿普这个人物正反映了对南亚移民的种族主义视角和刻板印象，虽然这个人物已经存在了很长时间，但他的出场就是继续传播这种歧视。
阿普的问题何在
这个"讲故事"的情节其实是"辛普森一家"的创作人员对阿普所引起争议的回应。美国印度裔喜剧演员哈里·康达博卢（Hari Kondabolu）引发了这场讨论。
康达博卢创作了一部名为《阿普的问题》（The Problem with Apu）的纪录片剧本，由迈克尔·梅拉姆多夫（Michael Melamedoff ）执导的该片以阿普这个人物为出发点，力图发掘媒体如何强化了人们对南亚移民的负面刻板印象。阿齐兹·安萨里（Aziz Ansari）、阿席夫·曼德维（Aasif Mandvi )、卡尔·彭（Kal Penn）等美国著名南亚裔演员在片中讲述了自己的看法。该片于去年11月上映。
针砭时弊、对时下的社会和政治话题进行嘲讽是"辛普森一家"的特点。不过最新一集对有关阿普讨论的回应并不能让康达博卢满意。他在推特上发文写道："政治不正确？这是针对我的电影以及由此引起的讨论的吗？见鬼！我可是这部戏的大粉丝，太可惜了。"
康达博卢虽然没有把"辛普森"的回应看作对他个人的攻击，但认为这是媒体表现边缘群体的方式有问题的又一例证，而社会对歧视和刻板印象的理解随着时间在变化。
有关影视、文学作品语言、内容是否应更新、以适应时代需求的讨论并不是新的。在对虚构的内容进行审视的过程中，显而易见的种族主义语言，往往首当其冲受到批评。连一些经典作品在今天的视角看来，其标题也足以令人乍舌。比如阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie）的侦探小说《无人生还》，原文书名直译为"十个小黑人"（Ten Little Niggers）。这本是一首英文儿歌的名字，歌词带有种族歧视和侮辱色彩。