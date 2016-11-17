谈政治正确？“辛普森一家”诙谐反击

（德国之声中文网）美国动画喜剧"辛普森一家"最新一集中，女主人玛奇找出了自己儿时最喜爱的故事书，名叫《花园里的公主》。当她给女儿丽莎念这本书时，发现书里有种族歧视和侮辱性的内容。于是玛奇开始"改编"这本书 ，好让它在2018年的今天与时俱进。

然而努力的结果似乎毫无意义。玛奇失望地说："要想保留书的精神和特点，可要花费很多时间……怎么办呢？"小女儿丽莎转向观众说："这很难说。几十年前无心写下、大受欢迎的东西，现在成了政治不正确了。该怎么办呢？"

她们建议，有些东西"可以留到日后再讨论，或干脆置之脑后"。此时，母女两人从画面中淡出，画面上出现该片的另一个人物--便利店老板、印度移民阿普（Apu Nahasapeemapetilon）。有批评者指出，阿普这个人物正反映了对南亚移民的种族主义视角和刻板印象，虽然这个人物已经存在了很长时间，但他的出场就是继续传播这种歧视。

阿普的问题何在

这个"讲故事"的情节其实是"辛普森一家"的创作人员对阿普所引起争议的回应。美国印度裔喜剧演员哈里·康达博卢（Hari Kondabolu）引发了这场讨论。

康达博卢创作了一部名为《阿普的问题》（The Problem with Apu）的纪录片剧本，由迈克尔·梅拉姆多夫（Michael Melamedoff ）执导的该片以阿普这个人物为出发点，力图发掘媒体如何强化了人们对南亚移民的负面刻板印象。阿齐兹·安萨里（Aziz Ansari）、阿席夫·曼德维（Aasif Mandvi )、卡尔·彭（Kal Penn）等美国著名南亚裔演员在片中讲述了自己的看法。该片于去年11月上映。

针砭时弊、对时下的社会和政治话题进行嘲讽是"辛普森一家"的特点。不过最新一集对有关阿普讨论的回应并不能让康达博卢满意。他在推特上发文写道："政治不正确？这是针对我的电影以及由此引起的讨论的吗？见鬼！我可是这部戏的大粉丝，太可惜了。"

康达博卢虽然没有把"辛普森"的回应看作对他个人的攻击，但认为这是媒体表现边缘群体的方式有问题的又一例证，而社会对歧视和刻板印象的理解随着时间在变化。

有关影视、文学作品语言、内容是否应更新、以适应时代需求的讨论并不是新的。在对虚构的内容进行审视的过程中，显而易见的种族主义语言，往往首当其冲受到批评。连一些经典作品在今天的视角看来，其标题也足以令人乍舌。比如阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie）的侦探小说《无人生还》，原文书名直译为"十个小黑人"（Ten Little Niggers）。这本是一首英文儿歌的名字，歌词带有种族歧视和侮辱色彩。