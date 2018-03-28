谈判顺利 中梵或本周末签协议?

（德国之声中文网）据中国官方媒体《环球时报》援引中国天主教主教团秘书长郭金才报道称，北京方面与梵蒂冈有关主教任命问题的谈判已经进入"最后阶段"。"如果一切进展顺利，可能最早在本月末就能签署协议"，郭金才对该报透露。

北京和梵蒂冈在1951年中断了外交关系。尽管随着中国的天主教徒人数日益增加，双方之间的关系有所缓和，但是主教任命问题始终是横亘在中梵之间的最大分歧。

中国大约有1200万天主教徒，他们被分化成两部分，一边是政府主导、与信奉无神论的中共关系密切的天主教爱国会，另一边则是忠于梵蒂冈的非官方地下教会。

此前梵蒂冈教廷曾经承认了对北京提名的几位主教的任命，这使得局势更加复杂。反对者--其中包括颇有威望的香港大主教陈日君--则认为，中梵之间就主教任命达成的协议有可能会弃忠实信徒于不顾，甚至成为邪恶交易。

据知情人士向法新社透露，周二夜，就在北京和梵蒂冈之间的谈判进行过程中，警方释放了一名地下教会主教。据悉这名主教被警察扣押了一天之后重获自由。

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郭希锦是福建闽东教区的主教，他的任命被梵蒂冈认可，但却不受中国官方承认。不久前，罗马教廷呼吁郭希锦放弃自己的教职，为官方教会任命的主教詹思禄让位。据悉这一举动也是为中梵之间达成协议做准备。

据天主教会主办的亚洲新闻社（AsiaNews）报道，郭希锦之前之所以"被失踪"，也是因为他拒绝与继任者詹思禄共同主持复活节礼拜仪式。

周三，在外交部例行记者会上，发言人陆慷在被媒体记者问及此事时表示不了解相关情况。

据法国《十字架报》（La Croix）周一透露的消息，一个中国代表团本周可能到访罗马。

外交部发言人陆慷在记者会上并未证实这一消息，但是他强调，"中方对改善中梵关系始终抱有诚意，也在一直为此作着不懈努力"。

雨涵/谢菲（法新社）