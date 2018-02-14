谈判不乐观？ 美国对中兴华为再下重手

(德国之声中文网) 美国贸易代表5月3日抵达北京，针对中美贸易摩擦进行谈判。不过美国对中国电信双雄打击没有中断。美国国防部下令，全球美军基地禁售中兴和华为手机。

美国国防部发言人伊斯特本(Dave Eastburn)说，“这些装置可能对军事人员还有任务带来危害。”

2018年2月美国情报官员和国安单位就已经到国会作证，说明华为的产品有影响国安疑虑。

《华尔街日报》2日报导，特朗普政府甚至考虑以国安为由，祭出行政命令，限制华为与中兴通讯等中国厂商在美销售电信设备。

华为与中兴遭到美国指控可能被用来从事间谍行动。针对新的禁令和可能的全面限制，两家公司均未发表意见。

中美贸易谈判

美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）率领的贸易谈判团3日抵达北京，展开为期2天的行程。

对此中国外交部发言人华春莹2日在例行记者会上指出，通过磋商解决分歧符合两国利益，但指望一次磋商就能解决所有问题，可能是不现实的。

她说，“只要美方抱着维护中美经贸关係稳定大局的诚意而来，抱着相互尊重、平等磋商、互利共赢的态度而来，那麽双方的磋商就是有建设性的。”

中美双方将于3日和4日在北京就中美贸易展开协商。

美方参与人士还包括美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）、贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）、国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）、白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）。

中方则是派出中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤。

夏立民 / 李芊 (路透社、法新社)