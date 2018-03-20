调研：民主陷入低迷 自由日益稀缺 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2018

（德国之声中文网）据贝塔斯曼基金会一项为期两年的研究，在发展中国家和新兴工业化国家，民主和市场经济水平如今降至12年来最低。当权者步步加强监管机制，以维持统治、自肥腰包。与此同时，反对社会不公、腐败和管理不善的抗议也越来越多。贝塔斯曼基金会从2004年以来定期对129个发展中国家和新兴工业国的政治与经济发展进行所谓的"转型指数"研究。

连民主国家也采取强硬手段

今年的研究结果令人震惊：越来越多的民主国家也对公民的自由加以限制。过去两年里，总共40个国家，包括一些完善的民主国家，都对法治加以削弱。50个国家限制公民的政治自由。当权者对经济挑战没有做出充分应对，并且通常是将重负转嫁到收入低的阶层身上。许多政府对不断激化的社会、种族和宗教冲突缺乏应对方案，甚至还激化矛盾。

没有对话，没有妥协

贝塔斯曼基金会的研究者认为，之所以出现这样的情况，一个重要的原因就是许多政府缺乏能力和愿望在社会内部推动对话和共识。贝塔斯曼转型指数显示，自2006年来，58个国家政府化解冲突的意愿都在降低。许多当权者在当选之后就对公民的政治权利加以限制，以扩大自己的权力机制。像匈牙利或土耳其这样的威权政府也是如此，而他们自己本是依靠公民抗议或社会两极化上台的。贝塔斯曼基金会董事会主席德戈伊斯（Aart De Geus）表示，"许多当权者都通过强化专制统治来巩固权力。但长期来看，不靠对话，而靠强制措施的统治都是一条死胡同。"

越来越多的人生活在专制统治中

研究者认为，经济和社会不发达是通往民主和经济可持续性的最大障碍。72个发展中国家和新兴工业国的贫困问题和社会不公仍然严重。过去10年里，印度、南非、委内瑞拉等22个国家的社会经济发展水平甚至出现倒退。全球范围看，越来越多人口不仅生活在一个不公平的社会里，还生活在专制统治下。目前，全球共有33亿人生活在专制统治下，创下2004年进行该项研究以来的最高纪录。

乐然／李鱼（贝塔斯曼基金会）