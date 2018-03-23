请接通柏林-华盛顿热线，谢谢！

（德国之声中文网）据柏林和华盛顿透露，德国总理默克尔和美国总统特朗普在这次通话中，主要讨论了如何处理关税争议的问题。德国联邦政府发言人赛贝特（Steffen Seibert）表示，默克尔提出呼吁，欧盟和美国应该在国际贸易体系规则的基础上展开对话。双方首脑还强调了“两国政府继续紧密合作的意愿”。而从目前来看，谈判主要是针对未来的贸易政策。

欧洲的“缓刑期限”正在慢慢流逝

美国暂时把欧盟以及其它几个重要贸易伙伴从颇具争议的钢铝产品关税征收对象国名单中排除。而特朗普的贸易保护主义攻势则向着中国全力开火。

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欧盟所享受的免征惩罚性关税期限暂至今年5月1日。这一关税对于欧洲人来说意味着什么，从一组数据就可见一斑：2017年，美国和中国是欧盟遥遥领先的最重要贸易伙伴。美欧贸易总额达到6310亿欧元，占欧盟贸易总额的16.9%，而中国则以5730亿欧元的贸易总额和15.3%的占比紧随其后。从2000年起，中国在欧盟贸易总量中所占的比例已经几乎翻了三倍。据白宫方面称，默克尔和特朗普在这次通话中，还讨论了如何联手对抗中国的贸易手段和盗取知识产权行为。

在间谍毒杀事件上保持立场一致

德国政府还表示，针对前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）在英国遭人下毒的事件，默克尔和特朗普强调了与英国的团结一致。白宫则表示，对于欧洲国家以及北约盟国对此事件采取的协调行动，双方均一致表示赞赏，称其是“面对俄罗斯的行为发射出强大的团结信号”。俄罗斯政府始终否认与相关毒杀事件有关。

据悉，两位领导人在通话中还讨论了朝鲜和叙利亚局势，但相关细节并未公布。

雨涵/谢菲（德新社、路透社、法新社）

