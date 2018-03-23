 请接通柏林-华盛顿热线，谢谢！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2018
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时政风云

请接通柏林-华盛顿热线，谢谢！

对于德国总理默克尔和美国总统特朗普来说，目前需要谈的事情很多：贸易争议和英俄间谍疑云只是其中两例。德美还希望在贸易和产权保护方面携手抗衡中国。

Angela Merkel und Donald Trump (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

资料图片：特朗普和默克尔在汉堡的G20峰会上

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美国是欧盟最大的贸易伙伴。欧盟与美国的贸易占全球贸易约三分之一。随着特朗普宣布对进口钢铁和铝产品征收高额关税，欧美之间的贸易摩擦迅速滑向贸易战边缘。 (08.03.2018)

特朗普日前才宣布要向加墨两国以外进口的钢铁铝製品课税。如今为了报复中国的外资政策和侵权行为有可能再开600亿美元课税清单。一向说不想开启贸易战的北京当局会如何回应？ (22.03.2018)

英国早前宣布驱逐23名外交官，俄罗斯也相对驱逐其境内英国外交官作为回应。这引发了连锁效应，导致驱逐俄国外交官的行动扩大到欧美各国。特朗普也祭出任内最激烈的对俄措施。 (27.03.2018)

问题的关键在于，到底是谁下达了毒杀前双料间谍谢尔盖·斯科里帕尔（Sergej Skripal）的命令？英国指责俄罗斯应对此案件负责。专家们则认为，确定毒药来源从技术上讲是可以做到的。 (23.03.2018)

（德国之声中文网）据柏林和华盛顿透露，德国总理默克尔和美国总统特朗普在这次通话中，主要讨论了如何处理关税争议的问题。德国联邦政府发言人赛贝特（Steffen Seibert）表示，默克尔提出呼吁，欧盟和美国应该在国际贸易体系规则的基础上展开对话。双方首脑还强调了“两国政府继续紧密合作的意愿”。而从目前来看，谈判主要是针对未来的贸易政策。

欧洲的“缓刑期限”正在慢慢流逝

美国暂时把欧盟以及其它几个重要贸易伙伴从颇具争议的钢铝产品关税征收对象国名单中排除。而特朗普的贸易保护主义攻势则向着中国全力开火。
观看视频 01:57

俄科学家避难美国 曾研发神经毒剂

欧盟所享受的免征惩罚性关税期限暂至今年5月1日。这一关税对于欧洲人来说意味着什么，从一组数据就可见一斑：2017年，美国和中国是欧盟遥遥领先的最重要贸易伙伴。美欧贸易总额达到6310亿欧元，占欧盟贸易总额的16.9%，而中国则以5730亿欧元的贸易总额和15.3%的占比紧随其后。从2000年起，中国在欧盟贸易总量中所占的比例已经几乎翻了三倍。据白宫方面称，默克尔和特朗普在这次通话中，还讨论了如何联手对抗中国的贸易手段和盗取知识产权行为。

在间谍毒杀事件上保持立场一致

德国政府还表示，针对前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）在英国遭人下毒的事件，默克尔和特朗普强调了与英国的团结一致。白宫则表示，对于欧洲国家以及北约盟国对此事件采取的协调行动，双方均一致表示赞赏，称其是“面对俄罗斯的行为发射出强大的团结信号”。俄罗斯政府始终否认与相关毒杀事件有关。

据悉，两位领导人在通话中还讨论了朝鲜和叙利亚局势，但相关细节并未公布。

 

雨涵/谢菲（德新社、路透社、法新社）
 

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