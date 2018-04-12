"说叙政府使用化武，是一种可疑的判断"

（德国之声中文网）叙利亚首都大马士革东北部的杜马市，从周二开始重新被政府军控制。不过,对那里是否在过去几天里使用了化学武器的争论，并没有结束，特朗普发射"又新又好又智能"导弹的推文更让战争的阴影深深的笼罩在叙利亚的天空。

在联合国安理会，叙利亚问题产生的冲突主要是在俄罗斯和美国之间展开，中国时而投弃权票、时而投否决票，以此支持俄罗斯的政策，挫败对阿萨德的制裁。即便在对盘踞在叙利亚首都大马士革附近的杜马的反对派疑似使用了化学毒气之后，中国仍一如既往，在周二安理会会议上站在俄罗斯一边。西方认为，阿萨德应为使用化武负责。俄罗斯则提议先调查叙利亚使用化学武器问题，中国在表决时投了赞同票；对美国的一项制裁叙利亚的决议草案，中国投了弃权票，原因是，中国不仅想知道是否动用了毒气以及哪种毒气，还想弄清谁应为此负责。

俄罗斯军警已开到杜马城外

中国社会科学院西亚西非所的中东问题专家殷罡对德国之声表示，"在联合国安理会，俄罗斯提议展开独立调查，中国对此投了赞同票，而对美国的提议投了弃权票，因为中国不了解那里的实情。"他说，但中国可以在联合国的舞台上主持公道，比如在化武问题上。但是否使用了化武，必须要有证据。

殷罡解释说，中国需要提出的问题是，在东古塔即将接管的时候，叙利亚政府有必要使用化学武器吗？因此，"说叙利亚政府使用了化武，是一种可疑的判断。如果是，叙利亚政府受到惩罚是必然的。但如果是反对派栽赃的话，就是另一回事了。"俄罗斯将"阿萨德下令使用毒气"的说法以"假新闻"予以驳回。

中国不是叙利亚冲突的参与方

殷罡认为，叙利亚问题上，中国不是参与方，也不是相关方。"说白了就是，中国没有能力、没有必要参与。"

不过，2016年8月中国的这一政策却曾出现过转折，海军少将关友飞率团访问了叙利亚，此举让许多国际观察家大跌眼镜。在访问期间，中国军方代表团承诺向叙利亚政府军提供援助。

2018年3月阿萨德在东古塔

目前，俄罗斯的叙利亚政策取得了成功，在他们的保护下，阿萨德比以往任何一个时候更为牢固地掌握政权，有专家认为，即便对叙利亚进行有限制的导弹射击，也无法改变这一局面。2017年4月对叙利亚的一个空军基地进行的轰炸便为此提供了佐证。当时轰炸的理由也是有消息说叙利亚军队使用了毒气弹。

中国反恐需要阿萨德

中国支持阿萨德不是没有原因。阿萨德是中国"反恐"斗争的同盟者。不同的消息来源均证实，目前在叙利亚生活着数千名从新疆出逃的维吾尔人，他们当中有些人在叙利亚筹备袭击中国的活动，有消息称，2016年9月中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭到自杀袭击的事件，便是生活在叙利亚的维吾尔人所为。据《纽约时报》的报道，这些人在财政上的得到"基地"分支"征服沙姆阵线"（前身为"努斯拉阵线"）。

北京还认为，阿萨德是一名合法总统，不容暴力推翻。那么，中国怎样对待叙利亚的政治反对派呢？几年前，叙利亚政治反对派曾访问中国，殷罡说，"他们中很多人在国外大学任教，很温和的，我也曾见过他们，对战争他们没有任何影响力。"他表示，现在所说的是军事反对派，"中国不可能再召集他们前来访问。"中国同叙利亚反对派的合作在那里的内战进入高潮后就陷入停顿状态。