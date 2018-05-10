试问兰花取何芳名 答曰：特朗普和金正恩？

（德国之声中文网）在新加坡举行的美朝峰会可能有这样的一个结果：今后将有一种名叫特朗普和一种名叫金正恩的兰花。在这个东南亚国家，历来有用国家领导人或者其它重要贵宾的名字为兰花命名的传统。之后尊贵的客人可以将鲜花带回家乡，只不过无论是在华盛顿还是在平壤，不耐寒的热带植物种植不易。

现在，互联网上已经对此展开热议，针对哪种石斛兰命名特朗普和哪种石斛兰命名金正恩提出了各种各样的建议。其中也提到几个相当奇特的品种。

现在还没有正式决定是否以两位国家领导人的名字为兰花命名。美朝峰会将在6月12日在新加坡举行。在新加坡的兰花公园，已经有以德国总理安格拉·默克尔和德国前总理赫尔穆特·科尔命名的兰花。去年秋季联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）作为最后一位访问新加坡的德国客人也获此殊荣。

兰花共有大约1000个品种，多达3万个种类。据新加坡人的介绍，新加坡具有全球规模最大的兰花公园。

马克龙访美：真是好兄弟？ 隆重迎宾 庄严隆重的迎宾式，默契般配的总统夫妇——4月23日，法国总统马克龙和夫人布丽吉特抵达华盛顿进行国事访问。众多外国元首中，马克龙第一个获得了特朗普上任后对美进行国事访问的殊誉。

马克龙访美：真是好兄弟？ 种下友谊的小树 23日当天下午，马克龙夫妇抵达白宫，和特朗普夫妇一起在南草坪上种下一棵从法国带来的橡树苗，象征着法美友谊。有法国媒体写道，马克龙送特朗普这棵树的寓意是让他不要忘记全球环境保护问题。

马克龙访美：真是好兄弟？ 来张合影 尽管只铲了两铲土，但手握铁锹合影必不可少。法国“第一夫人”布丽吉特看起来心情不错。其实，法国尚未有“第一夫人”这样的官方职务和称谓。马克龙虽在竞选时做出设“第一夫人”职务的承诺，但终因遭到民意阻力而罢休。

马克龙访美：真是好兄弟？ 气氛融洽 植树后，特朗普总统夫妇又带领法国客人在白宫四处参观，并于当晚在华盛顿故居“弗农山庄”设宴招待马克龙夫妇。

马克龙访美：真是好兄弟？ 梅拉尼娅的帽子亮了 次日，特朗普在白宫为马克龙夫妇举行正式的欢迎仪式，四人在杜鲁门阳台上亮相。布丽格特依然披着一头金发，第一夫人梅拉尼娅则戴着一顶特别为她设计的白色帽子。不过，这顶时尚的帽子却遭来网友吐槽，认为欢迎式上需要让对方看到眼睛和整体面部，更不能让帽子妨碍法式贴面礼！

马克龙访美：真是好兄弟？ 法国小兄弟 媒体评论，马克龙成为特朗普上任后首次对美进行国事访问的外国元首实属出人意料，足见其建立了亲近的个人关系。在白宫新闻发布会上，特朗普对法国在打击极端组织等问题上的努力表示感谢。马克龙说，法美在伊朗核问题上存在分歧并不是秘密，法方希望一同合作，与伊朗达成新的协议。

马克龙访美：真是好兄弟？ 掸掉头皮屑 马克龙笔挺考究的西装上真有头皮屑吗？虽然有媒体认为，特朗普在摄影机前的这个举动是在出马克龙的洋相，不过，报以开心一笑的马克龙看起来很懂特朗普亲昵小动作背后的“幽默”。特朗普说，“我们的关系很特殊。我们要令他完美。他很完美。”他还向马克龙伸出手说：“和您见面太高兴了，您是个特殊的朋友。”

马克龙访美：真是好兄弟？ 握手就是伙伴？ 在新闻会最后，特朗普和马克龙双手紧握，似乎都想展示团结。但他们在彼此那里找到真正的好伙伴了吗？

马克龙访美：真是好兄弟？ 并不轻松 握手拥抱的背后，谈话看来并不那么轻松。对于马克龙提出的伊朗问题新协议，特朗普在记者会上没有做出正面评价。在被问及特朗普是否将给欧盟国家延长钢铝关税豁免期时，马克龙也未正面回答。

马克龙访美：真是好兄弟？ 国会演讲 4月25日，马克龙在美国国会发表演讲，呼吁与伊朗谈判，达成新的协议，并强烈捍卫各国间的多边协议，反对贸易战。“我们可以选择孤立主义，但它不会阻止世界的演变”，他说。马克龙还表示相信有一天美国会回来加入巴黎协议。马克龙的演讲赢得参众两院议员多次掌声，但德国《时代周报》评论说，马克龙很会利用特朗普喜欢听奉承的弱点，但这场演讲却是给特朗普的“一记耳光”。

马克龙访美：真是好兄弟？ 访问华盛顿大学 马克龙25日还前往乔治•华盛顿大学，与一千多名学生们进行了面对面的交流，内容涉及罢工、移民、宗教、欧洲未来、叙利亚战争、贸易摩擦等等。这位高人气的年轻总统自然在美国也不忘走亲民路线。



然而，唐纳德·特朗普对赠送植物的无情态度也刚刚被曝光。法国总统（Emmanuel Macron）送给他的一棵具有象征意义的小橡树，在共同的种树仪式结束后，便立即从白宫的草坪上被消失。栽种这个小橡树的地方曾经是第一次世界大战的战场，小树消失后，只留下草坪中一块光秃秃的土地。之后法国驻美大使·阿罗德（Gérard Araud）做出的解释是，和所有入境美国的活生物一样，必须进行检疫隔离。

以金正恩的名字命名兰花有可能使其拥有一个更加辉煌的未来。因为以其祖父金日成命名的一种兰花定期受到顶礼膜拜：在朝鲜首都平壤每年都举行一年一度的金日成鲜花节。

李京慧/谢菲(德新社、推特)