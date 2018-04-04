评论: 德国仍然需要像马丁路德·金这样的英雄

(德国之声中文网)"需要英雄的国家是不幸的。"德国剧作家布莱希特(Bertolt Brecht)在他的二战作品"伽利略传"中如此写道。布莱希特以这句话总结了他在独裁纳粹的压迫之下，对个人崇拜的反感与排斥。他深信，一个自由的、民主的社会，不会仰赖英雄来替人们解决问题。在那样的社会，每个人都具有某种水准的责任感。英雄崇拜只会导致盲从，减损个人为自己行为负责的能力。

50年前的今天，马丁路德·金遭到刺客枪杀。而今，他的追随者在面对不正义时，在越战、黑人民权运动等场合，都从未放弃抵抗。他与他的追随者在庞大的暴力面前，始终坚持非暴力抗争。直至今天，在不满现状、渴求改变的人心中，马丁路德仍然为他们注入力量。

近日，在华盛顿首府，以及美国各地，成千上万的人们走上街头，对少数说客左右当局的枪支管制法表达不满。这场运动主要是由佛罗里达州道格拉斯高中的学生组成。二月，他们在一场校园枪击案中失去了14位同学以及3位教职员。在华府的游行中，马丁路德·金现年9岁的孙女发表了21世纪版本的"我有一个梦"演说。18岁的社运人士冈萨蕾斯(Emma Gonzalez)也是反枪支游行(March for Our Lives)的发起者之一，在她令人动容的演说中，仍依稀遗留马丁路德·金的影响力。

德国之声总编Ines Pohl

造就马丁路德·金、以及其他像他一样的英雄的，不只是盲从而已。这些意见领袖给予我们坚忍与勇气。因为他们，社会运动才得以成长茁壮。而社会运动的力量，总是比单一个人来得大。

马丁路德·金这样的英雄给我们希望。他们让我们相信，走出舒适圈、起身抵抗是值得的。要展现道德勇气，团结一心；要建立合作网络，永不放弃；要震撼人们，让他们离开优渥的位置，进而起身参与。

这正是德国与世界诸国，在面临大大小小的冲突时，所需要的精神。唯有如此，在这样复杂的时局，才不至失去希望。在还看不到解方时，一个公民必须要持续相信民主的韧性、以及它未来的可能性，才能继续奉献其中，而不至于败给油然而生的冷漠。

今天，我们纪念马丁路德·金，不只是感念他在有生之年曾达到的成就，还因为当今社会对他的倚重从未消灭。