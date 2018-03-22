评论：自由贸易和坏朋友 | 时事评论 | DW | 23.03.2018

（德国之声中文网）很长时间没听到他们的声音，或看到他们了：过去数年，成千上万德国人举着"Stoppt TTIP!"（阻止跨大西洋贸易与投资伙伴协议！）标语牌，上街示威。对示威者而言，欧盟和美利坚合众国之间所计划的这一协议正是合适的打击标靶：对他们而言，该协议代表着整个体系内的所有不好的东西：不受任何羁绊的资本主义、没有任何限制的逐利心、激化的北南冲突、继续扩大的贫富差异以及某些群体中高涨的反美主义。TTIP要对所有这一切负责。

事关各种害怕情绪：害怕美国式资本主义长驱直入，使社会市场经济的建树荡然无存：害怕怪异的仲裁规定，在德国，人们直到那时仅听说过有这样的东西。

旨在减少贸易壁垒

本文作者Henrik Böhme是德国之声经济记者

其实，TTIP主要的目标本来是：减少大西洋两岸的贸易壁垒，消除商品流通关税！如今，大家方知，从德国进入美国的汽车关税：2.5％；美国销售至德国的汽车关税：10％。这些才是使特朗普一类人恼怒的事情。末了，自贸协议果然未成，示威者们可以满意了吧。他们怒气冲冲而又短视的示威是未能与奥巴马行政当局达成

TTIP的一大主因。

假设我们现在是有这个协议的。自然，作为美国总统的特朗普也可能退出或重新谈判该协议，他在名为"Nafta"（北美自由贸易协议）的问题上就是让人这么做的。不过，是谈判！并非直接就征收惩罚性关税。而现在，这个交易高手、全球化反对者和自由贸易反对者尽可成为TTIP-抗议者和全球化抨击者们迟来的偶像。要是特朗普有一天造访德国，还不知道这些人会举何种标语牌上街呢。我建议举这样的标语牌："多谢了，唐纳德！"

1500万就业位子

当然，过去几天里，惩罚性关税让人情绪极其激动，贸易战大棒又很快被取出，最黯淡前景似乎已不可逆转。其实，欧盟理事会常任主席图斯克这些天所指出的那一点是对的：当下争议所涉及的不过是跨大西洋贸易总额的1.5％。仅此一点就提供了足够的理由，冷静对待相关争议。远为重要的是那取决于大西洋两岸活跃经济交流的1500万就业位子。而且，有一点特朗普做到了：他给了欧洲人一面镜子，让他们清楚地看到，欧洲人并非自诩的那样是纯粹的自由贸易者。

事情会朝何种方向发展，这是一个严峻的问题。保护主义会占上风，自贸时代从此终结？全球化会倒退？请不要忘了：欧盟和美国之间的经济交往占世界社会产品的一半。你愿意将此作为儿戏吗？其他国家和地区正显示，自贸大有前途。今年１月中旬，亚太地区达成了一个自贸协议（没有美国，因为，特朗普无意参与；也没有中国，因为，大家都不愿意让它参与）。本周三，44个非洲国家也签署了一份自贸区协定。

欧洲人，应好好利用美国现在给予欧洲的延缓期：现在，就看他们是否能发出一个明确的信号。他们应向美国人伸出手去。既然TTIP目前没有可能，那或许可以达成一种协议，一种特朗普和欧洲人都可以接受的协议。看看吧，TTIP的反对者们会有何动作。眼下，他们缺少一个假想敌。相反，他们在白宫有了一个新朋友。

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