评论：普京的瞒天过海术 | 时事评论 | DW | 19.03.2018

（德国之声中文网）克里姆林宫控制着俄罗斯的一切政治程序，在这场大演出中，他也小心有加。因此，据称有超过70%的选民把票投给了普京，这一数据本身便是个疑问。

当然，很多人选举了他。在民众中，他无疑广为人们所知；不过，之所以如此，也正因为是克里姆林宫多年来阻挠其他政治家在中央控制的传媒中亮相，使他们无法获得大的知名度。这种控制不仅表现在对地道的政治反对派，比如著名的"普京-对手"纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）的迫害上，而且也针对并不对体系构成挑战的反对派力量，甚至针对政府总理梅德韦杰夫这样的普京扈从。一方面是安全机构施压，另一方面是受到操控的有控媒体将普京描述成无可替代的领袖，从而构成普京把持权力的一个重要资源。

俄罗斯国内不存在政治竞争

只要俄罗斯境内没有真正的政治竞争，有关此类假选举的计票结果便毫无意义。 当局仿冒、营造了一种政治竞争假象；其他被许可参选的候选人并无真实机会。他们从一开始就被计划来作为充数的竞选人；现在，他们完成了自己的任务。

本文作者Ingo Mannteufel

克里姆林宫全然清楚这些不名誉之处，因此，不仅组织了对普京蝉联总统的正式认可，而且还要实现超过70%的得票率、投票率也最好超过70%，用这么一个强有力的结果消除对其合法性的任何可能的怀疑。然而，只有天真的同时代人才会在意这样的数字游戏。最好情况下，克里姆林宫内的政治战略家们自己也该对此心知肚明。因为，旨在得到所希望结果的众多伎俩、操控和作假就是在那里设计出来的。

普京的危险路线

然则，未来数年，普京会把俄罗斯引向何方？在西方，一如北约秘书长斯托尔滕贝格所说，人们担心，俄罗斯将在外交上表现出无法预料和富于攻击性。在英国发生的使用战争神经毒气谋杀前俄罗斯间谍斯克里帕尔事件显示出，普京有意继续激化与西方的冲突。

克里姆林宫也有意假手其扩张性的和攻击性外交政策转移对国内恶况的视线。因为，对该国家而言，从任何角度讲，过去6年都是失去的6年：国内生产总值增长缓慢；与全球经济火车头- 尤其是中国，但也包括美国、日本和欧盟-相比，在经济和技术上的差距加大。俄罗斯人虽感觉到钱袋收入减少，但受克里姆林宫控制的宣传机器却以反西方口号和对表面的军事强力的宣告来掩盖经济和社会发展停滞的自身原因。

在下届任期中，普京也不会改弦易辙。因为，真正的经济、行政改革必定会触动其权力的基石。所以，即使普京有改革，那也只是赝品。更可能的是，正如他在最近一次国情咨文讲话中所显示的那样，他将继续推行迄今的政策，并强调实施国家军备计划，研发新式武器。对普京的俄罗斯持幻想和自欺欺人态度的时代早就过去了。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 入读克格勃学校 1952年，普京出生于圣彼得堡，这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿，据称，柏林墙倒塌后，普京曾烧毁大批克格勃文件。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 走上仕途 这张图片上可以看到普京站在圣彼得堡市长索布恰克身边，此人也是他走上仕途的伯乐。索布恰克曾是普京上大学时的教授，他任命普京担任国际事务顾问。尽管后来普京卷入一场腐败丑闻，但他和索布恰克的友谊使他最终保住了乌纱帽。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 火箭般的升迁速度 普京很快离开彼得堡前往莫斯科。1997年，他在时任俄罗斯总统的叶利钦团队中谋得一个中级职位。而正是这个中级职位，使得普京得以在俄罗斯政坛广结善缘，为其日后在政坛的快速升迁奠定了基础。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 恩师之死 2000年，政坛恩师索布恰克逝世，已官至俄罗斯总统的普京亲赴葬礼表示哀悼。索布恰克生前曾努力帮助普京成为总统。而此前一年，普京则利用其政治影响力帮助陷入腐败丑闻的索布恰克安全脱身。这也是普京在政坛上的处世之道：只要是朋友，普京就会帮他摆平问题。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 临时总统 1999年底，叶利钦宣布辞职，由普京出任代总统。普京正式竞选总统后，他在圣彼得堡期间的贪腐丑闻再度被提出。提出上述指控的杜马议员马丽娜·萨利耶很快被强迫闭嘴，并不得不离开莫斯科。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 “双套车”式民主 2008年，因宪法的任期限制，普京已不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。很多人相信梅德韦杰夫只是普京的傀儡，这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 再度胜选 2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。由于修宪后，总统任期被延长至六年，也就是说，普京将执政至2024年。选举虽然胜利了，但由于反对派受到打压，投票过程中也出现舞弊指控，本次选举还是被蒙上了阴影。



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