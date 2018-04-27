评论：携手走进无人之境

（德国之声中文网）他们来自绝然不同的世界：来自南方的是一名朴实无华的人权律师；来自北方的掌权人金正恩是国际政治舞台上的一位难以捉摸的恐怖青年。文在寅是务实派架桥人；金则是专事挑衅的火箭人。当年从北方逃亡、一辈子为民主制而战的韩国总统会见一位享上帝之尊的第三代专制者。这位专制者只在意如何确保本家王朝生存下去。

尽管有如此差异，这两个朝鲜人之间的冰结状态迅速打破。俩人在那个无人区特意热情互致问候，这也是北朝鲜掌权者历史上第一次踏上韩国土地。然后，他们自发地手牵手再度跨过临时军事分界线。按文在寅的说法，这条线未来将不再象征分离而是和平。来自平壤的那个盛气凌人的掌权者也特意作出轻松状，笑对来自全球的新闻界人士、抚摸献花儿童、同始终不离左右的笑容满面的妹妹一起，拿菜单上的来自两个朝鲜的美味佳肴开玩笑。

无言状态的终结

德国之声记者Alexander Freund

这次会面的确标志了一个历史性时刻。当这两名国家领导人如此出人意料地友好相会时，来自全球各地的近3000名记者甚至也自发鼓起掌来。人们对峰会的期待很大，或许是太大了。峰会的本意不过是要结束数年来的无言状态。韩国希望有一个和平协议，替代现行停战协定。它希望--美国亦然--促成朝鲜非核化，构建两个兄弟国家之间的永久良好关系。朝鲜希望被承认为核国家，并得到经济援助，因为，强化的制裁重创了这个一贫如洗的国家。双方一致同意，放弃相互挑衅、未来定期互访、缓和军事对峙、设置两国政府首脑之间的直接电话联系、因分裂而离散的家庭应被许可重新团聚。双方均愿意在经济上更密切合作，为此，设在开城工业区的一个联络办公室将重新启用。在最重要议题上也取得了一致：双方均赞同实现朝鲜半岛无核化，它意味着，美国的战术核武器也必须从地区撤走。实现兄弟国家的重新统一继续是双方矢志不移的目标。金说，"我们说同一种语言，身上流动着同一种血液，有着共同的历史，我们是同一个民族。我们不应相互交战，而应致力于重新统一。"

当然，尽管态度多么友好，人们依然应持某种疑虑。毕竟，2000年和2007年的前两次朝鲜半岛内部峰会也曾及其人们巨大的期待。当时，相互敌对的这两个兄弟国家也达成过建立互信措施。然而，最初的亢奋状态很快烟消云散，及至北方大举推进其核计划，对话全面中断。

比历届前任更成功

因此，峰会不仅得以举行，而且是在如此热情的气氛中进行，便更让人惊讶。这个社会自由主义色彩浓厚的文在寅任职不过一年，却以其注重对话的缓和政策获得了较其前两任保守派总统大得多的成就。金正恩也以其冒险的核/导弹计划得到了远远超过其父亲和祖父所得到的东西：朝鲜被承认为是个需严肃对待的威胁。金终于能够以平等身份与宿敌美国谈判了。一个月后，金正恩和美国总统特朗普就将会面。这在数星期前也是根本不能想象的。

经由此次朝鲜半岛内部峰会，对话线索重又拾起，过去数月的局势激化螺旋终于止住了。特朗普总统应该续织这一对话线索，直接对话当然比恶言恶语的推文更有帮助。所有各方都应作出努力，逐步重建失去的互信，寻求和平解决方案。若能在这一点上成功，特朗普亦将比他的所有前任都更有成就。

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