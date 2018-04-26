评论：必须有力地捍卫新闻自由

（德国之声中文网）5月3日是新闻自由日。有这样一天很好，至少每年有一天可以郑重地想到这项人权。新闻自由--这个题目很适合信誓旦旦地夸夸其谈。而剩下的364天里，世界对这个话题则不那么关心。下面是几个例子：

出于经济利益对专断之举保持沉默

欧洲的民主政客们正争先恐后地向中国献殷勤。这个国家新闻自由的缺失以及德国之声和其他国际媒体的独立节目内容被完全封锁的事实，几乎已不再被提起。经济界代表在中国先想到的是大生意而不是人权。而这样一来，北京的权力欲望和肆意专断得逞。毕竟，当外国投资者在中国受管教时，当地没人会抗议。中国媒体不会对此发出批评声音。

数量惊人的德国以及欧洲政客正在宣扬，要正确地理解俄罗斯总统普京，要理解普京对北约以及欧盟的恐惧。只有少数人关心俄罗斯记者的恐惧和担忧，他们对恐吓、身体伤害甚至谋杀的恐惧被淡化。值得庆幸的是，德国新外长马斯（Heiko Maas）有不同的立场。

同样，伊朗也封锁了德国之声和其他很多海外媒体，系统性地对这些媒体的员工进行骚扰、折磨。几乎没人再谈起"革命卫队"酷刑监狱中囚禁的那23名记者了。而且还有政客在憧憬与伊朗关系的拉近--与这样一个想要消灭以色列、破坏整个中东稳定、输出恐怖主义的政权。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 中国：高瑜 曾为德国之声撰稿的中国记者高瑜是异议人士、博客作者和人权活动家。她在中国受到巨大压力。高瑜在2014年被逮捕，并于2015年4月以涉嫌泄露国家机密罪被判处高达七年的有期徒刑。在国际压力下，她获准出狱但在家中被软禁。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 俄罗斯：尼古拉·安德鲁什申科（Nikolai Andruschtschenko） 在圣彼得堡街头，他在光天化日之下被不明身份者殴打。2017年4月19日，73岁的尼古拉·安德鲁什申科因伤势严重死亡。这位记者经常撰文抨击破坏人权和刑事犯罪行为。在他最后的一篇文章中，他还在揭露总统普京借助犯罪分子和克格勃的扶持上台的丑闻。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 墨西哥：米罗斯拉瓦·布雷西（Miroslava Breach） 2017年3月23日，她在自家门前被杀手枪杀。枪手向其头部连开8枪。布雷西经常报道墨西哥贩毒集团贪污、腐败的罪行。她是今年3月份在墨西哥被杀害的第3名记者。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 伊拉克：什法·加迪（Shifa Gardi） 2017年2月25日，女记者希法·加迪在伊拉克北部战争前线死于地雷爆炸。这位伊朗女性任职于埃尔比勒的库尔德新闻电视台，是经常对伊拉克军队与“伊斯兰国”之间的战事进行报道的战地女记者。在摩苏尔地区，已多次发生所谓的“伊斯兰国”恐怖分子绑架，驱逐或者杀害记者事件。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 孟加拉：阿维济特·罗伊（Avijit Roy） 阿维济特·罗伊建立了取名“Mukto Mona（自由精神）”的博客群。他自称是“世俗人道主义者”，因此引起孟加拉伊斯兰极端分子的仇恨。罗伊生活在美国。2015年2月他前往达卡参加书展时，宗教狂热分子用刀将他残暴刺死。在孟加拉，经常有持批评性立场的博主被伊斯兰极端分子杀害。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 沙特阿拉伯：雷夫·巴达维（Raif Badawi ） 这位沙特阿拉伯互联网活动家被判处十年有期徒刑和鞭打1000下的酷刑。自2012年以来，雷夫·巴达维便因“侮辱伊斯兰”罪被监禁。在2015年1月，他第一次遭受公开鞭笞。鉴于要求将其释放的全球性运动，当局停止了对他的处罚。他的妻子恩萨夫·海达尔（ Ensaf Haidar）和孩子在加拿大获得庇护。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 乌兹别克斯坦：萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫（Salijon Abdurakhmanov） 自2008年以来，萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫便过着铁窗生活。仅以凭空捏造的证据，他便被判处所谓的窝藏毒品罪。记者无国界组织称当局给批评人士扣上窝藏毒品的帽子是为了封其口。阿布杜拉克曼诺夫的“罪行”是：他为独立的网络媒体、美国之音以及其它媒体撰写抨击贪腐、破坏人权和环境的报道。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 土耳其：丹尼斯·于杰尔（Deniz Yücel） 土耳其裔德国记者丹尼斯·于杰尔自2017年2月以来被监禁在土耳其的一所监狱。土耳其当局指控这名“世界”报记者进行恐怖主义宣传和煽动，但是却拿不出任何证据。尽管德国爆发大规模抗议活动，土耳其总统埃尔多安仍宣布永远不会释放于杰尔。自2016年7月土耳其爆发未遂政变以来，已经有140多名媒体工作者被逮捕。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 阿塞拜疆：默赫曼·胡赛诺夫（Mehman Huseynov） 他出版了社交网络杂志，鞭挞腐败和侵犯人权的行为。胡赛诺夫是阿塞拜疆最普及的视频博主之一。他发起的“追捕贪官”运动矛头指向阿塞拜疆的高级贪官。他因此多次受到威胁，2017年3月被以诽谤罪判处两年监禁。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 马其顿：托米斯夫·凯萨罗维斯基（Tomislav Kezarovski） 他是东南欧唯一被关押的政治犯：托米斯夫·凯萨罗维斯基令当局不舒服，因为他援引警方内部报告并对另外一名因不明死因的记者展开调查。他在2013年10月的一次令人置疑的庭审中被判处四年半有期徒刑，二审时被判两年监视居住。现在，他正在著书描述他的狱中生活。



沙特的改革--巴达维何时才能受益？

人们为沙特阿拉伯王储喝彩，因为他允许妇女开车、影院开张。与此同时，博客作家巴达维（Raif Badawi）仍被囚禁在沙特的监狱中，而入狱只是因为他践行了言论自由这项基本权利。

非洲的独裁者们要求并得到了更多的发展援助资金，然而他们却在扼杀那些年轻、有活力的记者--特别是那些在私人媒体试图诚实工作的记者。

在孟加拉国和巴基斯坦，当博客作家们批判地报道他们国家日益增长的伊斯兰主义时，他们在用生命冒险。尽管有不少外交官为此而努力，但来自国外的有效支持仍然匮乏。

在2018年，墨西哥是汉诺威展览的合作伙伴国。然而在墨西哥，从事新闻工作比在世界任何其他地方都要危险，其中一个原因是国家无法控制毒品卡特尔。去年，11名记者被杀，是除叙利亚以外数量最高的国家。对此，西方政府们应该认识到自己的责任，毕竟毒品消费者们大多来自西方国家。

遗憾的是，这个名单还可以继续。人们可以很快想到北约国家之一的土耳其以及欧盟成员国波兰和匈牙利。

这是一个令人难过的名单。对于这个名单，人们需要做的不仅是周年纪念日时的夸夸其谈。

我们的执政者做什么？

我们对我们的政府和政治家的衡量标准，也应该包括这一点：就日益增长的针对新闻自由的攻击，他们都采取了哪些行动进行抗议。

他们对那些独裁者们清楚地表明了我们的价值观了吗？他们做好要在这些价值观被公然违背时放弃生意的准备了吗？

他们将给予发展援助与人权以及新闻自由状况联系在一起了吗？

在全世界，独裁者、专制者和民粹主义者都在威胁着民主。只有受到民主人士有力的支持和捍卫，民主才能存活下去。

今天5月3日是德国之声的生日：65年来，我们一直自由、独立地向世界各地人民传递讯息。我们将继续致力于新闻自由、坦诚相待。这是我们的承诺！