评论：德意志银行 一个偶像的终结

（德国之声中文网）时间相距尚不足3年。也是一个星期天，7月的第一个周日。德国正以东道主身份在巴伐利亚的埃尔茂（Elmau）举行G7峰会。媒体的兴趣集中在了这个超级事件上。就在这时，法兰克福传出一个爆炸性新闻，德意志银行总裁安舒·贾恩（Anshu Jain），一名优雅的印度裔英国人，不得不另谋高就。之后又来了一名英国人。约翰·克赖恩（John Cryan）。与贾恩全然相反，他更像是一名愤懑的工人，在德银"双子星"大楼里，人们也因此在背后称他作"Mr. Grumpy"（易发脾气的阴郁先生）。将克赖恩延揽过来的是保罗·阿赫莱特纳（Paul Achleitner），监事会主席。两位先生相知有年，彼此尊重。

克赖恩一头扎进工作，不显山露水；数月时间里，外界看不到哪怕是他的一张现时图片。这个英国人挥起铁扫帚清账，不惜承受近70亿欧元的创纪录损失。战略重新调整，董事会成员几乎全部调换。他排除了真正巨大的拦路石，首当其冲的是在美国的昂贵的法律纠纷。不妨只简短回忆一下那个炎热的2016之秋：事涉140亿美元罚款。若真遭罚，银行必定一蹶不振。柏林已出现有关国家施救的讨论。这最可怕的情景未成为现实，这就是克赖恩的劳绩。

不走运的人

本文作者Henrik Böhme

他一再请求大家要有耐心：处理过去犯下的众多错误，需要时间。糟糕的是：很多其它银行也曾干过坏事，也得交纳巨额罚金，而这些银行，尤其是美国各大银行，再度赚得盆满钵满，德意志银行却在国际排名表上继续下滑。曾有心争取的全球老大地位已永远从德意志银行的视野中消失。

外人无法确定克赖恩和监视会主席阿赫莱特纳彻底闹翻的准确时间。不过，可能是在2017年圣诞节前夕。当时，情况已经明了，克赖恩将连续第三年不能给银行带来盈利。虽然特朗普的税改是使原本的盈余成了亏损的原因，然而，谁又会对这一点感兴趣！显然，阿赫莱特纳在总体上就对克赖恩的作为不满意。仅举一例：因英国退欧而导致4000名投资银行家迁离伦敦（大多数人应转往法兰克福）事宜几无进展。诚然，鉴于当事人90％来自英国，这也就不奇怪了。对此需负责者：克赖恩。

回归柢根？

于是，重又有一个德国人晋升为德意志银行总裁-克里斯蒂安·泽温（Christian Sewing）。此人30年前开始在德意志银行比勒菲尔德（Bielefeld）一家分行做学徒。他现在的这份差事，没人会羡慕。颇有几个大股东此前就已认为，泽温根本就还缺乏座上第一把交椅的足够资质。这可不是人们可称之为信任的体现。但这一点也已了然：随着这一人事决定，监事会主席阿赫莱特纳来了个一百八十度大转弯，这对银行的未来战略指向不会没有影响。也就是说，终究还是会少一点投资银行业务，多一点本国市场上的面包和黄油生意？成为一家更名副其实的"德国"银行？

陷阱正在这里等着这位新人。银行高层又将花费大量时间和精力寻找对新的战略，而此时竞争对手们却越跑越远。国内市场亦绝非易事。德国国内有1600多家银行。很多银行早已熟谙对中小企业生意融资的业务模式，没人会翘首以待德意志银行的专家们。若涉及合并或企业收购，德国各大康采恩也早就在寻找其它银行。

德意志银行，德国经济曾经的偶像和融资者，早就把自己萎缩至普通尺寸了。该银行的股值俨然是笑话，形象亦一落千丈。这家银行成了待并购候选对象，而且还没人要。下一个要丢乌纱帽的，非阿赫莱特纳莫属。一家德国银行，沦入此种境地，没人会要。阿赫莱特纳曾有足够的时间，改变这一点。而他什么也没实现。

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