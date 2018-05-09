评论：可预见的步骤、不可预见的后果

（德国之声中文网）事前也没有人期待奇迹的发生。特朗普宣布退出伊核协议前，外界的猜测仅仅围绕美国将在多大程度上退出该协定，是否会留有一点余地，欧洲的外交斡旋是否会起到任何效果。如今我们知道：美国彻底退出所谓联合全面行动计划（简称JCPOA），中断的制裁措施立即重新生效。这是所有预计可能发生的情况中最危险的。

世界不会因此更安全、更和平。直接后果是：特朗普还在宣布这一消息，军火商的股票就应声上涨。另一个后果则发生在更远的地方：随着美国退出伊核协定，即将与朝鲜当权者金正恩的峰会要取得成功，也不会更容易。

特朗普的理由是：伊核协定无助于保护美国的安全利益。但是，退出该协定如何有助于美国安全利益，这是特朗普的秘密。JCPOA以可核查的方式禁止伊朗制造核武器，并由此阻止该地区展开一场核军备竞赛。

即便是特朗普鹰派的新国务卿蓬佩奥也还不曾对德黑兰遵守核协定提出过怀疑。

德国之声评论员Matthias von Hein

一位法国外交官向国际危机组织（Crisis Group）表示，特朗普反对的不是核协定，而是伊朗伊斯兰共和国。因此，过去四个月 JCPOA的欧洲签署方与美国的谈判从一开始就注定会失败，尽管欧洲作出让步，尽管马克龙、默克尔和约翰逊访美展开外交攻势。

特朗普在白宫面对许多伊朗问题上的鹰派。除国务卿蓬佩奥外，还有国家安全顾问博尔顿（John Bolton）。2017年博尔顿还曾写道："美国的明确目标应当是，在1979年伊斯兰革命四十周年以前使之终结。""政权更迭"一词不断出现在与伊朗相关的表述中。令人担忧的是，早在2003年伊拉克战争前，博尔顿已经扮演了一个中心角色。那场违反国际法的侵略战争对整个地区的灾难性后果是众所周知的，而且那场战争的理由建立在谎言的基础上。

特朗普对退出伊核协定的解释则以以色列总理内塔尼亚胡上周初的一次亮相为基础。但那次亮相明显是纯粹的宣传。所使用的材料陈旧、令人生疑，与伊朗核计划的当前状况无关。

特朗普的决定对于12年紧锣密鼓外交努力的成果提出质疑，同时没有提出任何的替代方案。现在很大程度上取决于欧洲人的坚持与意愿，是否愿与协议的签署方俄罗斯、中国共同为伊朗提供一个有吸引力的方案，使之在美国退出的情况下仍愿意继续遵守核协定内容。而跨大西洋的裂痕则将加深。

可预见的是，加大对德黑兰施压会助长伊朗保守派阵营的势力，温和派则将陷入防守。由此，该地区局势更为危险的可能性增加。