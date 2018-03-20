 评论：一个人为十四亿人做主 | 时事评论 | DW | 20.03.2018
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时事评论

评论：一个人为十四亿人做主

每年一度的人大会议在北京闭幕。两周会议期间作出了一系列具有历史意义的决策，将对中国的未来产生深远的影响。

China kommunistische Führer (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

习近平被视为继毛泽东之后最为强势的中国领导人

（德国之声中文网）本次人大会议的会期是几年来最长的一次，整个会期超过两周。提上议事日程的内容也非常之多。比如，在这个花瓶议会上，代表们批准了一系列对中国国家机器进行大规模改革的计划。其中包括大幅度精简机构，以期提高效率。要知道，中国拥有世界上最庞杂的官僚体制之一，官员人数达数百万之众。

毋庸置疑，本次人大会议的核心人物非中国国家主席习近平莫属。想必他对过去两周的会议非常满意。在一项具有历史意义的决议中，国家主席任期不得超过两届的限制被取消。表决时只有两票反对，三票弃权，一票无效。就此，理论上习近平有了终生执政的可能性。

China Nationaler Volkskongress 2018 in Peking | Verfassungsänderung (picture-alliance/Xinhua News Agency/R. Aimin)

修宪表决：支持率超过99%。

"习近平思想"也被写入宪法序言。今后如果谁敢批评习近平，就有可能被控违宪。此外，随着一个新的超级委员会的建立，习近平又增加了一个也可以用于打击异己的强有力的统治工具：所谓的"国家监察委员会"今后将打击腐败和违纪行为，而不受法庭和检察机构的约束。

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现在就已经有观察家们担心，中国国家主席的权力过大，以至于他有可能脱离现实。可以肯定的是，现在已经没有了相应的约束机制，以遏制这种发展势头。今后十多亿民众的发展将在很大程度上取决于一个人的所作所为。早在人大会议之前，就有许多人认为习近平已然是世界上最具权势的人。那么，至少从现在开始，习近平拥有这一头衔就当之无愧了。

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