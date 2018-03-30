 记者无疆界：中国试图建立“新世界媒体秩序” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2018
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时政风云

记者无疆界：中国试图建立“新世界媒体秩序”

中国不仅对国内新闻自由钳制越烈，其影响力还蔓延到国境之外。在越南和柬埔寨试图复制新闻“中国模式”的同时，台湾和香港则试图抵御中国影响。

China Demonstration in Guangzhou für die Zeitung Southern Weekly (STR/AFP/Getty Images)

中国民众举着"新闻自由体现民意"的标语表达意见。

（德国之声中文网）记者无疆界(RSF)组织周三（4月25日）公布2018年世界新闻自由指数排名。排行前5名的为挪威、瑞典、荷兰、芬兰和瑞士，垫底的5名则依序为中国、叙利亚、土库曼斯坦、厄立特里亚和朝鲜。特朗普上任一年多后，美国的排名比去年后退2名，降到45名。台湾则排名42位，成为亚洲新闻自由一哥
    虽然中国新闻自由的世界排名是和去年相同的176名，但无国界记者的分析指出，习近平治下的中国已越来越接近当代版的极权主义。从习的第一任期开始，中国政府对新科技的大量使用，让新闻审查和监控上升到前所未有的程度。目前有超过50名记者在中国被拘押，当中更有很多人因为缺乏适当健康照护而有危及性命，外国记者则发现在中国的工作日益艰难。至于一般中国人，则可能仅仅是因为在网络上分享了当局所不乐见的资讯就被投入监狱。

Symbolbild China Internetzensur Zensur Internet (Getty Images)

记者无疆界的中文版网页在中国处于被封的状态。

输出钳制新闻自由的“中国模式”
    不仅如此，借由向国外输出资讯审查系统及网络监控工具，中国也试图在国际上建立可以受其左右的“新世界媒体秩序”(new world media order)。越南(排行175名)和柬埔寨(排行142名)是效仿中国钳制新闻自由最力的两个国家，而在泰国(排行140名)、马来西亚(排行145名) 和新加坡 (排行151名)等国家，都能感受到中国对媒体的影响力。
    尽管亚太地区几乎都笼罩在中国的影响下，但台湾和香港则都以自己的方式抵御中国势力捍卫新闻自由。相比于去年，台湾和香港(排行70名)的排名都向上提升了3个名次。


游言(综合报导)

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"记者无疆界"在台湾开设亚洲第一家办事处

"记者无疆界"组织宣布，将在台湾而不是在香港开设它在亚洲的第一个办事处。该组织担心，中国会成为对新闻自由的最大威胁。 (07.04.2017)  

全球新闻自由恶化 中国排名倒数第五

“记者无疆界”公布的全球新闻自由度排名报告称，俄罗斯、中国和墨西哥等国家均拥有大规模“宣传艺术家军”，导控网上讨论。美国、波兰及英国政界人士公开表达对新闻从业人员的蔑视。新闻自由在德国也受到压力 (26.04.2017)  

唱起来！流行歌曲诠释被禁文章

反互联网审查日之际，记者无疆界公布了一份《未遭审查歌曲榜》（Uncensored Playlist）。该组织本周一表示，该歌榜用音乐作为手段，通过流媒体将遭审查文章送至威权统治者压制言论自由的国度。 (12.03.2018)  

新闻自由公敌 习近平再度“上榜”

“记者无疆界”组织周三发布2016年新闻自由公敌名单，习近平“蝉联”公敌称号，该组织称“习近平领导的中国是全世界最大的媒体工作者监狱”。此外土耳其总统埃尔多安则凭借大规模打压记者、关闭媒体而首次“上榜”。 (02.11.2016)  

官媒记者过节 公民记者获奖

"记者无疆界"组织同法国电视五台共同设立的本年度"国际新闻自由奖"11月8日在法国斯特拉斯堡举行颁奖仪式，中国"六四天网"获媒体自由奖，主办"非新闻"网站的卢昱宇和李婷玉获"公民记者自由奖"。这一天正是中国的记者日。 (08.11.2016)  

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