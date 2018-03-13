 计划泡汤 中资未能入股德国电网 | 经济纵横 | DW | 24.03.2018
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经济纵横

计划泡汤 中资未能入股德国电网

若实现收购，一家北京控制的企业就将拥有对德国敏感基础设施的影响力：数千公里的高压电线。不过，这并没有成为现实。

Deutschland Energie Überlandleitungen in Neuenhagen (dapd)

中国国家电网入股德国电网的计划泡汤

（德国之声中文网）中资入股德国电网计划泡汤。作为多数股权拥有人的比利时运营商Elia--而非中国国家电网，购得了北德电力输送系统运营商50Hertz的更多股份。据这两家企业周五（3月23日）通报，Elia使用了优先购买权。而Elia由此使自己的50Hertz股权比重增至80%。

50Hertz总裁舒赫特（Boris Schucht）表示，"我们很高兴，我们的多数股权持有方Elia决定购股"。他说，这是对于在德国以及欧洲继续推进能源转变来说，是一个强有力的信号。

迄今，Elia拥有该电网巨头60%股权。该企业另外40%股权为澳大利亚投资基金IFM所有。不过，澳大利亚人意欲减半所占股权。Elia称，为这一占股支付了9.765亿欧元。反垄断机构预计将在今年6月底前批准这一收购行动。

今年2月，中国国家电网宣布，愿收购这一股权，这在德国联邦政府中引发不安。联邦经济部国务秘书马赫尼希（社民党籍）表示，50Hertz属于敏感基础设施。根据德国法律，这样的设施对公众生活的运作意义重大。

有消息称，马赫尼希曾与Elia进行过摸底磋商，确定比利时方面是否愿意增加股权。不过该消息没有得到证实。联邦经济部周五就此表态称，"相关报道涉及的是企业计划和行为，我们不予评论"。

电力输送系统运营商50Hertz是德东地区和汉堡的跨地区运营企业，向1800多万人供电。2010年，Elia 和 IFM共同出资5亿欧元，从瑞典能源巨头Vattenfall手中收购了50Hertz约1万公里的高压线网， 同时承接了高达3.2亿欧元的债务。

  • EU-Fahne auf China-Fahne (picture alliance/chromorange/C. Ohde)

    来自中国的投资：想说爱你不容易

    爱恨交织

    根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。

  • Deutschland Augsburg Kuka wird vom chinesischen Midea Konzern übernommen (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    来自中国的投资：想说爱你不容易

    美的收购库卡

    这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。

  • Atomkraftwerk Hinkley Point in Großbritannien (picture-alliance/Simon Chapman/LNP)

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    走进“新时代”

    除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。

  • Griechenland Weihnachten in der Krise (DW/D. Grathwohl)

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    比雷埃夫斯港

    这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。

  • Schweiz China Syngenta Schriftzug Symbolbild (Reuters/A. Wiegmann)

    来自中国的投资：想说爱你不容易

    有史以来最大宗！

    到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。

  • China, CEE Gipfel in Suzhou (picture alliance/ZUMAPRESS.com/G. Jie)

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    东西欧兼顾

    中国在欧洲的投资并不局限于西欧地区，中东欧地区也成为北京发起魅力攻势的对象。去年，总理李克强宣布成立新的基金，向该地区注资110亿美元，其中包括与捷克签署的众多合作协议。仅中国民营企业巨头华信能源，就在捷克收购了一家航空公司、一家酿酒厂、两家媒体集团和一家顶级足球俱乐部的股份。分析人士认为，中国在中东欧地区日益增加的投资规模和影响力制约了欧盟在涉华议题上采取统一的立场。

  • Deutschland Firmensitz des Spezialmaschinenherstellers Aixtron (picture alliance/dpa/O. Berg)

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    遭遇挫败

    越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。

  • China Solarpanels Produktion Archiv 2009 (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)

    来自中国的投资：想说爱你不容易

    担心敏感技术流失

    这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。

    作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru


凝炼/王凡（德新社）

 

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来自中国的投资：想说爱你不容易

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