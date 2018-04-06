西方vs俄罗斯 仇怨大事记

（德国之声中文网）

科索沃战争

1999年3月，北约发动对南斯拉夫的空袭，以阻止同莫斯科结盟的塞尔维亚军队将阿尔巴尼亚族人有目的地驱赶出科索沃。在轰炸前夕，俄罗斯警告西方军事联盟不要"重返冷战"，并中止了与北约的关系。9年后，科索沃单方面宣布独立，莫斯科拒绝承认。

北约东扩

1999年，柏林墙倒塌10年后，捷克、匈牙利和波兰等前东欧集团成员加入北约。不顾俄罗斯的警告，2004年，这一军事联盟又相继接纳前苏联加盟共和国爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚以及东欧国家保加利亚、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚为成员。在欧盟东扩过程中，这10个国家又于2004及2007年分别加入了欧盟。

导弹防御盾牌

2010年，北约决定，在欧洲部署导弹防御系统，并由此冒犯了俄罗斯。北约强调，这一反导系统纯属防御性质；莫斯科则感觉受到了威胁。

格鲁吉亚冲突

格鲁吉亚冲突

2008年8月，俄罗斯干预格鲁吉亚冲突，支持阿布哈兹（Abchasien）和南奥塞梯（Südossetien）这两个闹独立地区。时任法国总统萨科齐与冲突各方谈判达成停火。随后，俄罗斯宣布承认这两个高加索地区独立。直到今天，仍有数以千计的俄罗斯士兵在当地驻扎。格鲁吉亚将此视为占领。由于莫斯科的这一军事干预行为，北约暂停北约-俄罗斯-双边委员会晤谈数月。

乌克兰冲突

2014年，俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛。此前，莫斯科指控西方军事支持东乌克兰反对派；东乌克兰地方当局反对基辅中央政府。欧盟和美国对俄罗斯实施经济制裁。北约中止与莫斯科的军事及民事合作，并向波罗的海沿岸国家及波兰派驻营级部队。

叙利亚

在叙利亚战争中，俄罗斯站在掌权者巴希尔·阿萨德一边，并从2015年起，向叙政府军提供军事支持。在联合国安理会，俄罗斯一再阻挠通过涉叙决议案，迄今已投过12次否决票。2017年4月，作为对Chan Scheichun地区遭政府军毒气攻击行为的反应，美国总统特朗普下令对叙利亚军事基地实施导弹攻击。

本周六（4月14日），美国联同英、法两国又一次空袭叙利亚境内目标。其导火索又是阿萨德军队可能的毒气攻击行为，此次是攻击反对派重镇杜马。俄罗斯政府谴责针对其盟友的这一军事打击行为，威胁会对各参与国采取反制行动。

美国联手英法空袭叙利亚

操控选举指控

俄罗斯被控介入2016年美国总统选战，以助右翼保守主义的特朗普战胜其民主党竞争对手希拉里·克林顿。莫斯科驳回指控。此外，美国国内有关特朗普选战团队与俄罗斯政府之间可能存在非法联系的调查仍在进行。

斯克里帕尔事件

英国国内今年3月发生的对前俄罗斯双料间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）的毒剂攻击事件导致西方和俄罗斯之间的外交关系进入冰冻期。伦敦认定莫斯科要对毒剂攻击事件负责；莫斯科予以否认。在一次协调行动中，数十个西方国家驱逐了150多名俄罗斯外交官。莫斯科驱逐了同样数量的西方外交官，以为回应。

凝炼/安静 （法新社）