藏人作家周洛刑满获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2018

（德国之声中文网）2015年3月，藏人作家周洛在博客上撰文，讲述了自己前往同仁县，目睹大批持枪武警盘查过往藏人的情况，并批评这样的做法势必会引起藏人的不满。三天后，他在同仁县遭到拘捕。一年后的2月17日，同仁县法院在判决中称，周洛参加了2008年民族分裂骚乱，与境外分裂势力勾结，在社交媒体上多次发表危害社会稳定的文章，因而判处他3年有期徒刑。

周洛参加游行示威活动资料照片

2008年西藏发生大规模示威游行并遭到镇压后，当时还在西北民族大学就读的周洛和其他藏人学生一起参加了和平哀悼活动。他还撰写过多篇讲述藏人处境的文章。

德国西藏倡议组织总干事纳迪·鲍曼（Nadine Baumann)表示，"中国政府特别害怕敢于反抗新闻审查的作家和知识分子。"该组织同时对周洛的现状表示担忧，因为获释两天后也没有看到他的照片。

德国西藏倡议组织发言人阿里西亚·佩雷茨（Alicia Barreda Pérez）向德国之声表示，"这很不寻常，让人怀疑他的家人以及朋友都处于严格监控之下。"唯一能确定的是周洛已经获释。佩雷茨说，由于正值2008年西藏骚乱10周年，当局因此管控特别严厉。

上周，周洛的一本专集出版，其中收录了他在被捕前发表前的散文、诗歌和其他作品。他在书中对中国的西藏政策提出了批评。德国笔会执行主席文斯克（Regula Venske）在莱比锡书展上朗诵了周洛的作品"为了自由我不后悔"。周洛获释后，文斯克表示，有关他的健康状况，现在仍然没有确凿的信息。