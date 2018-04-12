蔡英文首登军舰：不是与习近平互别苗头

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周五上午前赴苏澳海军基地，随基隆军舰出海视察演练过程，以了解台军海港防卫、快速应变能力，以及国土防卫的战备情况。

她在结束视察后被问及，这次军演是否与对岸的国家主席习近平"互别苗头"？蔡英文称是"过度解读，没有所谓互别苗头这件事"。她重申，国防部已经说明解放军下周军演是"一项例行性演习"，她对台军非常有信心，军队已全面掌控及做好准备，她未来的出访行程不受影响。而这是一系列军事测考行程的开始，将来会在适当时期，再安排视察军队。

台湾国防部表示，这次军演在台湾东部海域举行，有海军及空军参与。演练模拟假想敌的空中及水面部队意图侵袭台湾领空及领海，特攻部队意图抢夺及破坏苏澳港重要防护设施。台方海军派出港区陆战队与陆军展开反特攻、反水面及防空作战。国防部日前强调实兵操演，但没有实弹"。

中国福建海事局日前公布，解放军4月18日将于台湾海峡水域进行16小时实弹射击演习，并发出航行警告。台湾国防部呼吁民众放心，总统府亦称"请国人安心，勿自乱阵脚＂。

美国国务院发言人则重申，反对任何一方以武力或其他强制手段，单方面改变现状。美国关切中国日益增长的军事能力，及缺乏透明度的战略意图。

台海以外，南海海域亦频频军演。中国海军本周在海南三亚演练，并举行中共建国以来最大规模的海上阅兵。中央军委主席习近平在军演最后一天，登舰检阅并发表讲话，要求海军听从党指挥及增强执行任务能力。这次军演动员超过万人。中国第一艘航空母舰辽宁舰亦有参与。

李芊/夏立民（美联社等）