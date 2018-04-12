 蔡英文首登军舰：不是与习近平互别苗头 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

蔡英文首登军舰：不是与习近平互别苗头

中国4月12日宣布下周到台湾海峡进行实弹军演，4月13日台湾总统蔡英文就登舰视察军演。这是她上任近两年来首次随军舰出海，她接受採访时，对台海最新局势的做出一系列回应。

Taiwan Tsai Ing-wen (picture alliance/AP Photo/Chiang Ying-Ying)

蔡英文2016年就任总统以来，第一次登舰视察军演，她称未来仍会再进行军事视察。

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周五上午前赴苏澳海军基地，随基隆军舰出海视察演练过程，以了解台军海港防卫、快速应变能力，以及国土防卫的战备情况。

她在结束视察后被问及，这次军演是否与对岸的国家主席习近平"互别苗头"？蔡英文称是"过度解读，没有所谓互别苗头这件事"。她重申，国防部已经说明解放军下周军演是"一项例行性演习"，她对台军非常有信心，军队已全面掌控及做好准备，她未来的出访行程不受影响。而这是一系列军事测考行程的开始，将来会在适当时期，再安排视察军队。

台湾国防部表示，这次军演在台湾东部海域举行，有海军及空军参与。演练模拟假想敌的空中及水面部队意图侵袭台湾领空及领海，特攻部队意图抢夺及破坏苏澳港重要防护设施。台方海军派出港区陆战队与陆军展开反特攻、反水面及防空作战。国防部日前强调实兵操演，但没有实弹"。

Taiwan Marine in Kaohsiung (picture-alliance/dpa/R.B. Tongo)

国防部表示，蔡英文在苏澳作战中心下达作战命令后开始军演，舰队组合编成60多个支队。

中国福建海事局日前公布，解放军4月18日将于台湾海峡水域进行16小时实弹射击演习，并发出航行警告。台湾国防部呼吁民众放心，总统府亦称"请国人安心，勿自乱阵脚＂。

美国国务院发言人则重申，反对任何一方以武力或其他强制手段，单方面改变现状。美国关切中国日益增长的军事能力，及缺乏透明度的战略意图。

台海以外，南海海域亦频频军演。中国海军本周在海南三亚演练，并举行中共建国以来最大规模的海上阅兵。中央军委主席习近平在军演最后一天，登舰检阅并发表讲话，要求海军听从党指挥及增强执行任务能力。这次军演动员超过万人。中国第一艘航空母舰辽宁舰亦有参与。

李芊/夏立民（美联社等）

相关内容

Territorialkonflikt im Südchinesischen Meer USS Theodore Roosevelt Manöver

军演频繁上演 中美南海"秀肌肉" 12.04.2018

南中国海海域最近两周来经历了多次军事演习，显示出中美军事角力有升温的危险。与此同时，台湾总统蔡英文也将首次登舰出海，而旋即中国宣布在台湾海峡举行军演。

China Hongkong Flugzeugträger Liaoning

台国防部：辽宁号编队周二进入台湾海峡 21.03.2018

北京再度对“任何分裂国家的企图”发出严正警告之际，台湾国防部周三宣称，中国的航空母舰又一次进入了台湾海峡。

Taiwan Militärübung

模拟敌军突袭 台军演习加强战备 30.01.2018

北京加大对台湾总统蔡英文施压、民航新航线争议加剧之时，台湾军队周二（1月30日）举行实弹演习，模拟反突击作战。

媒体看中国

Hahn und Hühner (Imago/Blickwinkel)

德语媒体：发动贸易战者必将失败

德国媒体周四继续关注中美贸易战以及博鳌论坛。有专家分析，中国不会在这场战争中动用贬值人民币和抛售美国国债这两项手中握有的武器。 