蔡英文：赖清德表现务实 团队坚持两岸维持现状

（德国之声中文网）蔡英文在非洲斯威士兰会见台湾传媒，再度谈及中国4月18日在福建泉州对开台湾海峡举行的实弹演习，她称之为中方的操作，「这段时间消息面比实际发生的东西还要多，中国大陆这样的作为不是第一天发生」。她认为这次军演并没有令台湾社会陷入不安，「除了因为政府做了应该做的事情，在消息出现时做出即时说明与反应，多数媒体没有随中国当局的讯息操作起舞，也是重要的原因」。

至于行政院长赖清德自称「务实台独工作者」，惹来中方严辞批评，蔡英文则指赖清德是表现务实的一面，整个政府团队对两岸政策立场都是「维持现状」。她强调对台湾来说，把国防做好、民主顾好、经济发展起来才是本务，同时希望周边区域的利益相关者，体验到维持区内和平稳定的共同责任，「台湾不期待任何人、用任何办法改变区域现状」。

蔡英文亦借此机会重申台非关系的重要性，称台湾准备对斯威士兰开放进口牛肉、蔗糖、松木等，提供关税优惠。台湾会继续努力争取支持加入国际组织，外交部长吴钊燮也透露，台湾邦交国将在下月举行的世界卫生大会(WHA)上，为台湾发言。

对于斯威士兰国王宣布更改国名为「艾史瓦帝尼王国」(KINGDOM OF ESWATINI)，蔡英文被问及如何看待台湾的名称，「我们国家的名称，大家都这样用，我态度没什么改变」。

李芊（中央社等）