 蔡英文执政两周年 不满意度约六成 | NRS-Import | DW | 15.05.2018
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蔡英文执政两周年 不满意度约六成

在台湾总统蔡英文就职两周年前夕，台湾各地纷纷炒起了对过去两年执政成果的检讨热潮。

Swasiland Besuch Tsai Ing-Wen (Taiwan Presidential Office)

蔡英文在前往斯威士兰访问时，由空军护送出台湾海峡。

(德国之声中文网) 蔡政府就职两周年将近，四大报纸媒体各自针对施政满意度进行民意调查。各家调查不满意度数字如下: 联合报56%，自由时报62.48%，中国时报69.9%，苹果日报62%。

根据民间机构「全国公信力民意调查股份有限公司」(TRS)资料，民众对蔡英文施政两年的不满意者高达65.4%，其他27.6偏向满意，7%不表意见。

TRS以电话成功访问1242人，针对年龄与地区分层抽样。样本中有21.5%表示支持泛蓝政党，21.8%表示支持泛绿政党，其他56.6%中立或不表意见。四大报纸媒体并未在报导中揭露统计方法。

蔡英文接受媒体专访时，对于执政不满意度比去年高，她认为「现在是许多改革事务到了最关键的阶段」，在行进之中，满意度不会太高。她说:「(推行政策时)要快或要慢的人都不满意，只有坚定支持你的人会跟着你，再加上民调会受事件因素的影响，也有表态率及机构效应的问题，有些选民选择不回答、暂不表态。」

她补充: 「必须让他们觉得我们在平衡中持续的往前走，当事情做完之后，大家会比较理性的回头来看，就会知道我们往前走了。」

改变现状还是维持现状

针对两岸关系是否有「维持现状」，民调偏向认为现状已经被改变。TRS的报告中，询问受访者「蔡英文總統是否有达成竞选时让两岸关系「维持现状」的承诺」，45.9%认为没有，35.1%认为有。另外，「针对蔡英文认为『九二共識』不存在，是维持现状还是改变现状」，44.3%认为是改变现状，29.1%认为是维持现状。

近几个月中国对台政策越来越密集。军事方面，不仅上月在台海举行实弹演习，也频繁派遣军机绕岛。另一方面，积极招揽台湾人到中国发展，祭出31条惠台政策。月初，多米尼加宣布与台湾断交、与中国建交，台湾只剩19个邦交国。

数字显示经济转好

虽然民调显示不满意度高达六成以上，官方统计数字却显示经济好转。根据行政院主计处统计数据，工业及服务业经常性薪资 (月薪)为近18年同期最高，接近四万元。失业率降到3.76%，是17年最低。台股已经连续12个月上万点。

蔡英文执政期间推行多项政策，包括转型正义、军公教年金改革、修改劳基法，推动非核家园、同志婚姻合法化等。

罗法/夏立民 (综合报导)

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