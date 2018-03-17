蔡英文:《台旅法》提升台湾地位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

(德国之声中文网) 根据台湾媒体报导，台湾总统蔡英文透过新闻稿回应日前通过的《台湾旅行法》。

“前不久，美国通过「台湾旅行法」，让台湾的各层级官员可造访美国，提升台湾的地位，也是台湾自信心的重要支撑点”。她感谢美国政府对台湾的支持，以及对于区域和平、繁荣所做出的努力。

蔡英文在声明中指出，“密切的台美关系背后，有许多台美人在帮故乡出力，台美人对美国国会、政治的影响力日益扩大，有助台湾政治的安定。她由衷感谢大家对于深化台美关系的付出”。

观看视频 00:37 分享 台湾旅行法生效，民众是喜是忧？ 发送 Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 http://p.dw.com/p/2uVNa 台湾旅行法生效，民众是喜是忧？

蔡英文也强调，“大家在海外打拚，政府也非常认真，在坚守主权的前提下，维持稳定的两岸关系。也因此，政府有更多空间来推动内政的改革”。

美官员敏感时刻访台

《台湾旅行法》生效后，首位美国官员访台。美国务院东亚暨太平洋事务局副助卿黄之瀚（Alex Wong）来台访问3天，21日晚间将出席台北美国商会谢年饭晚宴，台湾总统蔡英文也应邀出席。两人的互动引发关注。

延伸阅读：台旅法生效 中国敦促美方“纠正错误”

夏立民 (综合报导)