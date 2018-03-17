 蔡英文:《台旅法》提升台湾地位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018
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时政风云

蔡英文:《台旅法》提升台湾地位

特朗普不顾中国强烈抗议，亲自签署通过《台湾旅行法》。台湾总统蔡英文首度公开表示意见。两岸关系会因为新法掀起什么波澜？

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Taipei Book Fair Foundation)

蔡英文希望台湾旅行法可以提升台湾国际地位

(德国之声中文网) 根据台湾媒体报导，台湾总统蔡英文透过新闻稿回应日前通过的《台湾旅行法》。

“前不久，美国通过「台湾旅行法」，让台湾的各层级官员可造访美国，提升台湾的地位，也是台湾自信心的重要支撑点”。她感谢美国政府对台湾的支持，以及对于区域和平、繁荣所做出的努力。

蔡英文在声明中指出，“密切的台美关系背后，有许多台美人在帮故乡出力，台美人对美国国会、政治的影响力日益扩大，有助台湾政治的安定。她由衷感谢大家对于深化台美关系的付出”。
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台湾旅行法生效，民众是喜是忧？

蔡英文也强调，“大家在海外打拚，政府也非常认真，在坚守主权的前提下，维持稳定的两岸关系。也因此，政府有更多空间来推动内政的改革”。

美官员敏感时刻访台

《台湾旅行法》生效后，首位美国官员访台。美国务院东亚暨太平洋事务局副助卿黄之瀚（Alex Wong）来台访问3天，21日晚间将出席台北美国商会谢年饭晚宴，台湾总统蔡英文也应邀出席。两人的互动引发关注。

延伸阅读：台旅法生效 中国敦促美方“纠正错误”

夏立民  (综合报导)

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Nicaragua Managua City (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    尼加拉瓜

    尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

  • Der Blick aus meinem Fenster: San Salvador, El Salvador

    台湾还有哪些邦交国？

    萨尔瓦多

    中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Flash-Galerie die schönsten Strände (Space Ritual/nd)

    台湾还有哪些邦交国？

    多米尼加

    加勒比海岛国，西与海地接壤，面积4.87万平方公里，人口1035万。首都圣多明戈，官方语言为西班牙语，是加勒比海著名的旅游胜地。1983年与台湾建交。

  • Burkina Faso, Wahlkampfplakat (FP/Getty Images/I. Sanogo)

    台湾还有哪些邦交国？

    布基纳法索

    台湾在非洲有两个邦交国，布基纳法索（Burkina Faso）是其中之一。该国位于非洲西部，撒哈拉沙漠以南。面积27万平方公里，人口1800万。首都瓦加杜古（Ouagadougou），官方语言为法语。该国属于非洲最不发达的国家，资源贫乏。1961年与台湾建交，1973年断交，1994年复交。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    斯威士兰

    斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    瑙鲁

    瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Bildergalerie Ontong Java (Displacement Solutions /Beni Knight)

    台湾还有哪些邦交国？

    所罗门群岛

    所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


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