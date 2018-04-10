蔡英文：为和平愿与习近平见面

韩朝两国领导人本周五举行具有里程碑意义的会晤，台湾总统蔡英文当天被问及此事时表态，她不排除与习近平会面。
（德国之声中文网）根据《自由时报》报道，蔡英文今日参观航汉飞翔航空工业后接受采访，她对金正恩与文在寅会晤表态，指出，只要在不设政治前提、在对等的原则下，她相信没有任何一位台湾的总统会拒绝和对岸领导人见面。
自2016年5月蔡英文上台后，中国与台湾的关系转冷。中国视台湾为分离省份，必要时将不惜使用武力予以收回。
蔡英文也指出，韩朝两国领导人会面，这是区域走向更稳定发展的一步。她说，任何一个区域内的国家都不许承担区域稳定发展的责任，台湾非常乐意、也有决心承担这个责任，只要有助于两岸和平稳定"我们都愿意做"。
北京政府最近在台湾海峡举行一系列海空军事演习，包括实弹军演，这给台湾政府带来压力。有中国官员说，演习是为了维护中国的领土主权，并警告说如果台湾（独立）势力继续采取莽撞行动，就将采取进一步行动。
文木 / 雨涵 （法新社等）
中国4月12日宣布下周到台湾海峡进行实弹军演，4月13日台湾总统蔡英文就登舰视察军演。这是她上任近两年来首次随军舰出海，她接受採访时，对台海最新局势的做出一系列回应。同一天，中国国务院台办谈到即将举行的台海军演。 (13.04.2018)
民进党主席蔡英文当选台湾总统、台海局势开始紧张的背景下，人们尤其关注两岸高层之间的交流。而此次在利马，宋楚瑜同习近平相互交谈了10分钟。 (20.11.2016)