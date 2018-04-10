蔡英文：为和平愿与习近平见面

（德国之声中文网）根据《自由时报》报道，蔡英文今日参观航汉飞翔航空工业后接受采访，她对金正恩与文在寅会晤表态，指出，只要在不设政治前提、在对等的原则下，她相信没有任何一位台湾的总统会拒绝和对岸领导人见面。

自2016年5月蔡英文上台后，中国与台湾的关系转冷。中国视台湾为分离省份，必要时将不惜使用武力予以收回。

蔡英文也指出，韩朝两国领导人会面，这是区域走向更稳定发展的一步。她说，任何一个区域内的国家都不许承担区域稳定发展的责任，台湾非常乐意、也有决心承担这个责任，只要有助于两岸和平稳定"我们都愿意做"。

北京政府最近在台湾海峡举行一系列海空军事演习，包括实弹军演，这给台湾政府带来压力。有中国官员说，演习是为了维护中国的领土主权，并警告说如果台湾（独立）势力继续采取莽撞行动，就将采取进一步行动。

文木 / 雨涵 （法新社等）