萨科齐因利比亚丑闻被拘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）这是前法国总统萨科齐首次受到法官传唤。具体指控是萨科奇在2007年总统大选竞选期间从卡扎菲那里收受5000万欧元非法献金。调查人员从2013年4月起就针对有关嫌疑展开了调查。

最早的指控可以追溯到2011年。卡扎菲之子赛义夫·伊斯兰（Seif al-Islam）当时要求萨科齐归还他从利比亚得到的竞选资金。萨科齐则称这样的指控"荒谬"。法国参加了导致卡扎菲丧命的北约军事干预行动。

2012年，法国调查新闻网站"Mediapart"公布了一份利比亚秘密文件，其中指出，卡扎菲在2007年法国大选选战中向萨科齐支付了约5000万欧元。法籍利比亚商人齐亚德•塔基耶廷（Siad Takieddine）此后表示，他多次受卡扎菲委托将装满现金的皮箱送到巴黎。

或许出于感谢，萨科齐2007年成功当选后不久，在巴黎隆重接待了卡扎菲。这位前利比亚当权者甚至在巴黎市中心搭起了帐篷。

本周二，萨科齐的前内政部长布里斯·奥尔特弗（Brice Hortefeux）也受到传唤。早在2015年，司法部门就开始对萨科齐前亲信克洛德•盖昂（Claude Guéant）展开刑事调查。他曾是萨科奇竞选中的左右手。

这起丑闻中另一个关键人物是商人亚历山大·德朱里（Alexandre Djouhri）。他于今年1月在伦敦被捕，目前正在等待审讯，并可能被引渡到法国。

萨科齐的共和党指出应遵循无罪推定原则。左翼反对党对事态的发展并不感到惊讶。法国共产党称，萨科齐难以找到无罪证明。法国政府拒绝对此作出表态。

萨科齐最多被警方关押48小时，之后要么移交法院，要么获释。

这位前法国总统还因一系列其它丑闻成为司法调查的对象。他因被指在2012年竞选期间收受非法资金以及涉嫌于2014年试图贿赂一名高级检察官而面临诉讼。

在上次法国大选中，萨科齐本想重返政坛，但他的政党没有提名他参加与马克龙的竞选角逐。不过，在共和党中，萨科齐仍是重要的幕后参谋。

乐然/李鱼（法新社等）