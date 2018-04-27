 莫迪访华 只为与习近平“私聊” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2018
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时政风云

莫迪访华 只为与习近平“私聊”

逛博物馆、散步、游湖、共进晚餐……印度总理莫迪在武汉的行程看起来轻松随意，他与习近平举行的是非正式会晤。在 “私会”中，双方都谈些什么？

Indischer Premier Modi in China (Reuters/China Daily)

印度总理莫迪本周五抵达中国

（德国之声中文网）印度总理莫迪本周五在习近平的陪同下参观了一家博物馆。此次行程被认为是中印破冰之旅。他与习近平举行的是非正式会晤。就在几个月前，两国还在洞朗对峙，使人们担心这两个亚洲国家之间会不会爆发战争。

按照行程计划，莫迪在武汉停留约24小时。莫迪在湖北博物馆参观了文物展，根据中国官方媒体新华社报道，两国领导人一同欣赏具有悠久历史的中华文明，并就加强中印两个文明古国交流互鉴、推动不同文明和谐共处和对话交换意见。

印度外交部透露，莫迪和习近平在本周五（4月27日）共进晚餐。《联合早报》报道，星期六，他们将在下榻宾馆附近的在东湖散步，乘船游湖，之后共进午餐。双方举行的都是非正式会晤，在大多数是没有他人陪同的小范围"私会"中，双方都希望能够坦诚对话。

莫迪在推特上写道："习近平主席和我将就一系列双边问题以及全球要事交换意见。考虑到当下和未来的国际形势，我们会讨论各自国家发展的愿景和优先事项。"

习近平向莫迪表示，他希望两人的会晤可以为双方关系开启一个新的篇章。

本周二，中国外交部发言人陆慷指出："两位领导人也建立了良好的工作关系和个人友谊。"他补充说："我们相信，两国领导人这次武汉会晤将达成新的重要共识，推动中印关系持续健康稳定向前发展。"

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两国官员都没有透露习莫会会就哪些具体问题进行讨论。湖北博物馆位于武汉，这是一座工业城市，也有不少大学。该地与印度没有明显的联系，博物馆在莫迪和习近平到访之前博物馆被暂时关闭，一名便衣警察局制止路透社记者拍照。入口处的一个标志称，博物馆由于维护设备关闭四个天。

星期五，《人民日报》发表的文章说："中印文明都将'和'视作天下之大道……中印文明中汲取'和'的养分，无疑对当前中印两国增强互信、携手前行提供了极具价值的思维引导。"文章还指出，湖北省博物馆在2014年以"印度的世界"为题举办特展。作者写道："中印两国人民友好交往，谱写了一段又一段打动人心的故事，树立了世界跨文化对话的楷模。"

不过， 两个亚洲巨人的分歧也不小，除了边境争议外，中国在印度洋地区的举动还有习近平大力提倡的"一带一路"，双方都持有不同观点。印度本周二暗示对"一带一路"倡议说不，因为涉及巴基斯坦控制的克什米尔地区，印度声索对该地区的主权。

对于中国而言，北京十分关注美国欲说服印度进行合作，与美国、日本、澳大利亚组成海上 "四方联盟"一事。

文木/雨涵（路透社，法新社）

 

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