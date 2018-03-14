莫斯科：驱逐60美外交官 召见多国大使

(德国之声中文网)俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)今天表示，俄国将驱逐60名美国外交官，要求他们在4月5日前离境，并关闭美国驻圣彼得堡（Saint Petersburg）领事馆，以报复美国之前采取的驱逐行动。

路透社报导，白宫表示这在美国预期中，“俄罗斯的回应并不让人意外，美国会看着办”，同时批评此举恶化美俄关系。

俄国: 将对其他国家以牙还牙

俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄方已告知美国大使这些报复措施，包括驱逐相同人数的外交官以及撤销美国驻圣彼得堡总领事馆的运作许可。

英国早前宣布驱逐23名外交官，俄罗斯也驱逐其境内同等数量的英国外交官作为回应。之后，驱逐俄罗斯外交官的行动扩大到欧美多国。这些欧美国家包括美国、加拿大、澳洲、挪威，以及包括德、法、意在内的16个欧盟国家。

拉夫罗夫表示，对于其他驱逐俄国外交官的国家，莫斯科也将以牙还牙。他还指控英国，“强迫各国跟进反俄路线”。

美国：俄罗斯自我孤立

针对俄罗斯的报复行动，美国国务院表示，俄罗斯驱逐美国外交人员的做法是毫无道理，“保留进一步采取行动的权利”。

美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）今天在例行记者会上表示，“从俄方提供的名单来看，他们根本不想对两国在乎的议题进行对话”。她强调，“美国驱逐俄罗斯外交官等行为是回应俄罗斯在英国领土谋杀一名英国公民和他女儿”。她也强调，联合国化学武器公约禁用军事级别神经毒剂诺维乔克（Novichok），这是第一次在战争之外被使用。

毒杀未遂

3月4日，前俄国间谍谢尔盖·斯克里帕尔(Sergei Skripal)和他的女儿尤利娅（Yulia）被人发现昏迷在公园的长椅上。据信，两人遭遇神经毒剂诺维乔克（Novichok）的攻击。

斯克里帕尔和女儿尤丽娅目前状况维持稳定。有消息传出，尤丽娅恢復情况良好，但斯克里帕尔还是性命垂危。

尽管越来越多证据指向莫斯科政府在背后主导，莫斯科至今仍然否认涉案。

德国驻俄罗斯大使冯·弗里奇（Rüdiger von Fritsch）

召见欧盟国家大使

除了驱逐外交官外，俄罗斯外交部本周五（3月30日）也召见了德国、法国、意大利等西方国家的大使。

德国大使冯·弗里奇（Rüdiger von Fritsch）表示，他向俄罗斯方面保证，德国向对话敞开大门，也希望保持与俄罗斯的良好关系。不过俄罗斯方面必须对毒杀特工的指责作出澄清。

夏立民/王凡/罗法 (路透社、法新社、美联社等)