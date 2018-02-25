茜茜公主的玫瑰岛迎客啦！

（德国之声中文网）德国南部巴伐利亚州的城堡景观管理局发布消息说，施塔恩贝格湖的玫瑰岛（Roseninsel)和城堡皇家园林自5月1日起对外开放。近600株包裹在保温薄膜里"抗寒过冬"的玫瑰，脱去"冬装"，迎接赏花游客。玫瑰岛及皇家园林的花草树木修剪一新，道路也得到清理和维护。

玫瑰岛自5月1日起，每天12点至18点对外开放。皇家避暑夏宫除周一外每天还有配解说的参观时段。从施塔恩贝格湖前往玫瑰岛有专线摆渡船，上下船有无障碍通道，也适合行动不便和坐轮椅的游客。

历史悠久的玫瑰花园

玫瑰岛的原名是维尔特岛（Wörth）,最初被巴伐利亚国王马克西米利安二世打造为夏宫，并委派园林设计师逐渐建造成皇家园林和玫瑰花园，也成了其子、后来的国王路德维希二世最钟爱的度假岛屿。据说，路德维希二世为了与奥匈帝国王后伊丽莎白（茜茜公主）见面，特地将岛屿建造成壮美的玫瑰岛，因为茜茜公主对玫瑰花情有独钟。有记载显示，路德维希二世还在玫瑰岛上接待过俄沙皇亚历山大二世的第一任妻子玛丽亚·亚历山德罗芙娜和作曲家瓦格纳。

玫瑰岛上的皇家园林林德霍夫宫今年还为访客准备了3D影院，播放介绍目前因修缮工程暂时关闭的"维纳斯洞穴"（Venusgrotte）。早在1877年至1912年间，这里就通过在纽伦堡生产的大型发电机，维持整个洞穴内温水泳池、剧院、人工瀑布等一切设施的运作，可谓是一大技术奇迹，也验证了德国工艺发展的先进历史。

路德维希二世和他的宫殿 新天鹅堡宫 1868年，登基刚4载，23岁的路德维希二世就设计了他的第一座宫殿。一座无与伦比的宫殿！如今，新天鹅堡是德国最著名、欧洲境内参观人数最多的宫殿之一。新天鹅堡模仿中世纪骑士城堡风格，高踞于阿尔高山脉（Allgäuer Bergen）一突岩之上，雄视施万高（Schwangau）地区。像磁石一样，每年，她都吸引着多达140万的世界各地游人。

路德维希二世和他的宫殿 歌手大厅 新天鹅堡宫里，新歌手大厅面积最大。受到原始蓝本—瓦尔特堡（Wartburg）的启发，路德维希让人用中世纪民间传说场景作为装饰。歌手大厅无愧于举行大型庆典和音乐活动的皇家场所。今天，年度宫殿音乐会的访问者们得以尽情享受。

路德维希二世和他的宫殿 林德霍夫宫(Linderhof) 这位腼腆的君主最喜爱的宫殿是另外一个：林德霍夫宫，他总共３个宫殿中规模最小的一个。本来，这里是要出现一座凡尔赛宫的姐妹宫。只是，相关场地实在太过局促。于是，一座罗可可风格的小宫殿应运而生。今年，林德霍夫宫计划以浪漫情调庆祝路德维希国王冥诞— 灯光和烛光彻夜长亮。

路德维希二世和他的宫殿 维纳斯洞穴（Venusgrotte） 路德维希二世在林德霍夫宫也为音乐提供了专门的空间。不同的是，那个维纳斯洞穴只属于他本人和最密切的亲信。这位多愁善感的国王惯于让人在这里献唱歌剧咏叹调。这个有着湖和瀑布的人工洞穴表现的是瓦格纳歌剧《汤豪瑟》（Tannhäuser）第一幕的舞台画面。路德维希是理查德·瓦格纳的狂热粉丝。

路德维希二世和他的宫殿 玫瑰岛 路德维希二世对那些能保证他躲避嚣尘的地方情有独钟。施塔恩贝格湖（Starnberger See）上的玫瑰岛便为一方净土。他父亲马克西米利安二世（Maximilian II.）让人在这里盖了一座夏宫，绿园环绕，一玫瑰园为其核心。避开了他人好奇的目光，路德维希二世在这里幽会表妹— 奥地利皇后伊丽莎白。

路德维希二世和他的宫殿 黑伦基姆湖宫 Schloss Herrenchiemsee 岛不同，宫殿亦异。1873年，路德维希二世国王购得基姆湖上的黑伦岛。他要在这里为他的表率—法国太阳王路易十四建一座“荣耀圣殿”，—巴伐利亚的凡尔赛宫。黑伦基姆湖宫成了他最后一个、亦是最昂贵的建筑项目。1886年，路德维希二世与世长辞。这位巴伐利亚太阳王未能看到自己这个梦幻宫殿的完工。

路德维希二世和他的宫殿 镜厅 是凡尔赛宫，还是黑伦基姆湖宫？黑伦基姆湖宫的镜厅是凡尔赛宫镜厅的完美复制，—长98米，17个拱形窗，正对着同样数量的镜子；33座吊灯和 44个枝形立烛台较相辉映。今天，它成了黑伦基姆湖宫最大的看点，其总长甚至还超过原型凡尔赛宫7米。

路德维希二世和他的宫殿 宁芬堡宫（Schloss Nymphenburg） 这座宫殿不是路德维希二世让人建造的。然而，这里是所有一切的起点；这位童话国王在此出生。游览宫殿时，人们能看到国王出生的那个房间。每年，约30万人来此凭吊。夏季时节，游人们得享一种特殊经历：乘游艇在园内河道上饱览风光。

路德维希二世和他的宫殿 夏亨（Schachen）山间王宫 风景让人陶醉，建筑物本身却朴素到教人吃惊。对这位巴伐利亚国王来说，凛凛于韦特施泰因山麓（Wettersteingebirge）1866米高处，此地正可用作自己在山间游历时的休憩之所。从这里徒步攀登，只需4小时。若没有为这个建筑物想出一些特别的东西来，那他就不是路德维希啰。

路德维希二世和他的宫殿 土耳其厅 夏亨山王宫整个第一层满是浓浓的东方韵味。人们无法想象，还能有什么东西能比这跟四下里的萧索山峦图景形成更大的对比了。路德维希国王在这里庆祝过自己的若干个命名日和生日。与此宫风格相映成趣，客人们都需扮成哈里发和苏尔坦。高山上，博斯普鲁斯（Bospurus）气氛洋溢一片。 作者: Anne Termèche



谢菲/石涛（天主教通讯社等）