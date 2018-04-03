 英美披露: 俄黑客攻击三年前就开始 | 科技环境 | DW | 17.04.2018
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科技环境

英美披露: 俄黑客攻击三年前就开始

在与俄罗斯关系紧张之际，英美又发表了一篇声明，详细列出俄罗斯这些年如何策动网军进行恶意活动，起始时间可以追溯到2015年。

Litauen Cyber-Reaktionskraft (Ieva Budzeikaite, Lithuanian Armed Forces)

（德国之声中文网）美英两国周一发出警告，指俄罗斯政府暗中在世界各地策动恶意网路活动。

英国的国家网路安全中心（Cyber​​ Security Centre）、美国国土安全部（DHS）与联邦调查局（FBI）联合发表声明，指出俄方行动早从2015年就开始，也可能已经为未来行动做好安排。

三大重点：

- 从2015年开始，俄罗斯政府支持的网军就带着"海量"的路由器，在世界各地打游击。

- 政府、企业、重点基础建设，以及网路服务提供者是主要攻击对象。这份声明并未列出受害者名单。

- FBI "几乎能够断定" 黑客透过被盗取的网络，进行间谍行动、盗取机密资讯，或者设置管道以便未来再次潜入。

英美两国表示，他们此时发表声明，是要让可能被影响的组织提高警觉，并让他们知道若将来观察到任何可疑活动，可以立即向上通报。

莫斯科针对这份声明没有给出任何评论。先前俄罗斯都对类似指控嗤之以鼻，例如干涉美国总统大选、攻击美国发电厂等说法。

美国国土安全部表示，这只是一大个网路行动的一小部分。他们把大的计画叫做"灰熊草原"（Grizzly Steppe）。

英美都指责莫斯科是恶意软体 "NotPetya" 的幕后推手。该软体原本设计是用来攻击乌克兰经济、能量、政府部门，最后却失控扩散到其他欧洲甚至俄罗斯本土公司。

英美两国与俄罗斯的关系现在十分紧绷。除了上述事件之外，英美指控俄罗斯需要为英国发生的双面间谍中毒案负责，俄罗斯则对英美法擅自发射导弹攻击友邦叙利亚颇有批评

罗法/李芊（路透社、法新社）

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