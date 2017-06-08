 英国名校作弊案件飙升 牛津剑桥也中招 | 文化经纬 | DW | 30.04.2018
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文化经纬

英国名校作弊案件飙升 牛津剑桥也中招

据英国《卫报》报道，过去3年里，包括牛津、剑桥在内的20余所英国顶尖学府所记录的学生作弊事件的数量飙升。

Universität Oxford Campus des Keble College (Imago/J. Tack)

牛津大学学院之 Keble College

（德国之声中文网）《卫报》对由24所英国知名大学组成的"罗素集团"（Russell Group）提供的数据进行了比较后发现，2014/2015学年，这些大学记录在案的学生作弊行为数量为2640起，到2016/2017学年，就猛增到3721起，增幅达40%。其中抄袭占到一半以上。

里兹大学（Leeds University）是记录学生违规行为增长最快的大学之一。3年中该大学发现的作弊行为从181起增加到433起。格拉斯哥大学的作弊案例也数量翻番，从161起上升到394起。

对英国高校作弊现象颇有研究的专家、任教于伦敦帝国学院的托马斯·兰卡斯特（Thomas Lancaster）指出，如今的大学生面临更大的压力，为获取文凭，他们会试图使用作弊抄袭的方法。同时从互联网上购买论文也更加容易了。他指出有一些以大学生为对象的"枪手公司"，提供从学期作业到博士论文的各种代写服务。

Frau arbeitet an ihrer Bewerbung (picture alliance/dpa/C. Klose )

作弊统计"爆表"另一个原因是，英国的大学在记录学术违规案例方面比以前做的更好了。不过兰卡斯特也指出，大多数大学在对待作弊现象上，仍缺乏有效的对策，甚至认为"这不是他们的问题"。

《卫报》的报道称，大多数英国大学有关学术违规案例的纪录，过去一年都没有更新过。只有极少数大学在记录中作了详细的分类，比如区分了一般的抄袭和欺骗行为。

英国全国大学生联合会（National Union of Students）国际学生办公室的于音波（Yinbo Yu）对《卫报》记者表示，过去数年，对英国本国以及来自欧盟国家的大学生来说，在英国读书的学费大幅提高，这也使学生陷入更大压力。

英国高等教育品质保证局(QAA)的伊恩·金伯（Ian Kimber）表示，大学里的欺骗作弊行为会威胁到英国高等教育的良好声誉。

 

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