舞蹈、篝火和示威 都是德国5月的传统

（德国之声中文网）他们已准备好跳舞狂欢--"女巫"和"魔鬼"们。4月30日的夜晚被称为"沃普尔吉斯之夜"，在德国哈尔茨地区，数千民众--其中大部分为女性，会装扮成女巫模样，围在篝火边跳舞。人们可以彻夜狂欢，因为第二天5月1日是一个不用上班的节日。

庆祝活动源于古代民间传说，据说，女巫会在 5月1日骑着扫帚飞到"布罗肯山"，在那里与魔鬼一同庆祝春天的来到。

示爱好时机

5月不仅只有魔鬼、女巫和篝火的庆祝活动，也是年轻男性示爱的好时机：他们可以把用漂亮丝带装饰的树木，放在他们爱人家门前表达爱意。警方提出警告，禁止砍伐森林里的小树，这属于盗窃行为，会被罚款。

各大媒体给处建议，人们可以专门的市场购买五月树。或者定制私家公司的服务，将订购的五月树摆在女朋友家门口。

柏林的抗议

这一天也不都是风花雪月般的浪漫：过去30年，柏林城区普伦茨劳尔贝格组织的抗议活动中，曾多次出现暴力事情的方式。示威者们反对资本主义、种族主义和社会排斥。过去几年示威变得更加和平，每年超过1万人参加集会。除了柏林之外，也有其他的城市会在这一天举行游行。