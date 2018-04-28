 舞蹈、篝火和示威 都是德国5月的传统 | 文化经纬 | DW | 28.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

舞蹈、篝火和示威 都是德国5月的传统

德国的五月是一个拥有许多传统活动的月份。 随着气温上升，人们的心情也变得明朗欢快了起来。 各个地区，庆祝活动也各有不同。

  • Hexe mit grünem Gesicht (AP Photo/Frank Drechsler)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    女巫之夜

    中世纪以来，女巫们会在五月一日之前的那个晚上举行盛大庆祝，而这一天偏偏是基督教圣徒沃普尔吉斯的纪念日，因此也被称为“沃普尔吉斯之夜”。按照传统，德国哈尔茨地区的妇女们在这天晚上会开怀畅饮，跳舞歌唱。

  • Mensch, der als Hexe verkleidet ist, reitet auf einem Besen Photo/ Frank Drechsler)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月火

    篝火之舞不仅仅是“女巫之夜”的保留节目，德国许多小村在这天晚上也会有篝火。不过“女巫之夜”的特殊之处在于，有些地方会把一个稻草或碎布扎成的女巫放进火堆里烧掉，驱赶邪神。

  • Maibaum bunt flatternd

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月树

    每当五月初，许多德国城镇的中心地点以及寻常人家的门口便会树立起扎着五彩布条和美丽花环的“五月树”，这是一项历史悠久的传统活动。年轻男子往往会在心爱姑娘的门前也放上这样一棵树，以此表达爱意。

  • Kinder in Trachtenmode

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月舞

    有人喜欢狂野的女巫步，有人则爱跳温顺的民族风。五月初，德国南部传统的五月舞期间，年轻男子也会穿上民俗服装，与大家一起跳着舞从村中穿行而过，一边跳还一边唱着“五月歌”。

  • Symbolbild Techno Mayday (picture-alliance/dpa/T. Frey)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月天

    这里既没有民俗服装，也没有装点精致的树，更不是台湾流行乐组合：这是欧洲最大的室内电子乐派对—Mayday，也像是五月舞的“摩登版”。全德各地的电子乐迷们都会用节奏和鼓点迎接五月的到来。

  • Maibowle

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月酒

    所谓“五月酒”是传统配方酿制的一种甜酒。除了酒精之外，车叶草也是必不可少的配料。这种酒最初起源于德国西部的布吕姆修道院（Kloster Prüm）。公元854年，那里的本笃派教士Wandalbertus发明了“五月酒”，作为用来保养心脏和肝脏的药用饮料。现在，这成为了春季各家啤酒馆里最受欢迎的饮品之一。

  • Kreideherz

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月画

    在德国和奥地利的很多地方，五月用石灰作画是历史悠久的民间传统，目的是让人们注意到某对青年男女的“秘密恋情”。这些石灰痕迹会在小村内一直延伸，最终以一个大大的爱心作为结尾，而爱心里面则会写着两位恋人的姓名起首字母。

  • Frühlingskirmes

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月节

    旋转木马和棉花糖：德国许多城市的五月节庆集市都已经拉开帷幕。喜欢刺激冒险的人在这里，除了吃吃喝喝之外，许多地方的集市上也会有一些惊险的游乐项目。

  • Tag der Arbeit Deutschland Maikundgebung in Berlin Demo (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    劳动节

    示威游行取代节日欢庆：五月一日也是国际劳动节。历史上，这一天往往是劳工阶级走上街头争取更好待遇的日子。而其起源则是1856年5月1日，澳大利亚示威者举行了要求“八小时工作制”的示威活动。

  • Ein Herz mit der Aufschrift Alles Liebe zum Muttertag

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    母亲节

    1644年，母亲节在英格兰发源。1923年，这一传统被引入德国。二战之后，在五月的第二个周日向母亲赠送鲜花和小礼物的风俗在全欧逐渐盛行。

    作者: Sabine Damaschke


  • Hexe mit grünem Gesicht (AP Photo/Frank Drechsler)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    女巫之夜

    中世纪以来，女巫们会在五月一日之前的那个晚上举行盛大庆祝，而这一天偏偏是基督教圣徒沃普尔吉斯的纪念日，因此也被称为“沃普尔吉斯之夜”。按照传统，德国哈尔茨地区的妇女们在这天晚上会开怀畅饮，跳舞歌唱。

  • Mensch, der als Hexe verkleidet ist, reitet auf einem Besen Photo/ Frank Drechsler)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月火

    篝火之舞不仅仅是“女巫之夜”的保留节目，德国许多小村在这天晚上也会有篝火。不过“女巫之夜”的特殊之处在于，有些地方会把一个稻草或碎布扎成的女巫放进火堆里烧掉，驱赶邪神。

  • Maibaum bunt flatternd

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月树

    每当五月初，许多德国城镇的中心地点以及寻常人家的门口便会树立起扎着五彩布条和美丽花环的“五月树”，这是一项历史悠久的传统活动。年轻男子往往会在心爱姑娘的门前也放上这样一棵树，以此表达爱意。

  • Kinder in Trachtenmode

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月舞

    有人喜欢狂野的女巫步，有人则爱跳温顺的民族风。五月初，德国南部传统的五月舞期间，年轻男子也会穿上民俗服装，与大家一起跳着舞从村中穿行而过，一边跳还一边唱着“五月歌”。

  • Symbolbild Techno Mayday (picture-alliance/dpa/T. Frey)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月天

    这里既没有民俗服装，也没有装点精致的树，更不是台湾流行乐组合：这是欧洲最大的室内电子乐派对—Mayday，也像是五月舞的“摩登版”。全德各地的电子乐迷们都会用节奏和鼓点迎接五月的到来。

  • Maibowle

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月酒

    所谓“五月酒”是传统配方酿制的一种甜酒。除了酒精之外，车叶草也是必不可少的配料。这种酒最初起源于德国西部的布吕姆修道院（Kloster Prüm）。公元854年，那里的本笃派教士Wandalbertus发明了“五月酒”，作为用来保养心脏和肝脏的药用饮料。现在，这成为了春季各家啤酒馆里最受欢迎的饮品之一。

  • Kreideherz

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月画

    在德国和奥地利的很多地方，五月用石灰作画是历史悠久的民间传统，目的是让人们注意到某对青年男女的“秘密恋情”。这些石灰痕迹会在小村内一直延伸，最终以一个大大的爱心作为结尾，而爱心里面则会写着两位恋人的姓名起首字母。

  • Frühlingskirmes

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    五月节

    旋转木马和棉花糖：德国许多城市的五月节庆集市都已经拉开帷幕。喜欢刺激冒险的人在这里，除了吃吃喝喝之外，许多地方的集市上也会有一些惊险的游乐项目。

  • Tag der Arbeit Deutschland Maikundgebung in Berlin Demo (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    劳动节

    示威游行取代节日欢庆：五月一日也是国际劳动节。历史上，这一天往往是劳工阶级走上街头争取更好待遇的日子。而其起源则是1856年5月1日，澳大利亚示威者举行了要求“八小时工作制”的示威活动。

  • Ein Herz mit der Aufschrift Alles Liebe zum Muttertag

    女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

    母亲节

    1644年，母亲节在英格兰发源。1923年，这一传统被引入德国。二战之后，在五月的第二个周日向母亲赠送鲜花和小礼物的风俗在全欧逐渐盛行。

    作者: Sabine Damaschke


（德国之声中文网）他们已准备好跳舞狂欢--"女巫"和"魔鬼"们。4月30日的夜晚被称为"沃普尔吉斯之夜"，在德国哈尔茨地区，数千民众--其中大部分为女性，会装扮成女巫模样，围在篝火边跳舞。人们可以彻夜狂欢，因为第二天5月1日是一个不用上班的节日。

庆祝活动源于古代民间传说，据说，女巫会在 5月1日骑着扫帚飞到"布罗肯山"，在那里与魔鬼一同庆祝春天的来到。

示爱好时机

5月不仅只有魔鬼、女巫和篝火的庆祝活动，也是年轻男性示爱的好时机：他们可以把用漂亮丝带装饰的树木，放在他们爱人家门前表达爱意。警方提出警告，禁止砍伐森林里的小树，这属于盗窃行为，会被罚款。

各大媒体给处建议，人们可以专门的市场购买五月树。或者定制私家公司的服务，将订购的五月树摆在女朋友家门口。

柏林的抗议

这一天也不都是风花雪月般的浪漫：过去30年，柏林城区普伦茨劳尔贝格组织的抗议活动中，曾多次出现暴力事情的方式。示威者们反对资本主义、种族主义和社会排斥。过去几年示威变得更加和平，每年超过1万人参加集会。除了柏林之外，也有其他的城市会在这一天举行游行。

 

DW.COM

五一"必须"要做的三件事

五一国际劳动节在世界范围内都是一个节日，在德国当然也不例外。不过"五一节"在德国也有自己的传统和特色。5月1日这一天有三件"不得不做"的事。 (01.05.2012)  

带来好运的“黑衣人”

清扫烟囱、维修暖气，这看似是房屋管理员的事。不过，德国的情况却比较特殊：这些工作，都由身着传统黑色制服的烟囱清扫工来完成。与此同时，烟囱清扫工也被认为是幸运使者；这一“迷信”，也有着其历史渊源。 (08.05.2016)  

瓦格纳和拜罗伊特音乐节：9个赤裸事实

每年一度的拜罗伊特音乐节开幕了。围绕这个国际著名音乐盛会，传说种种。它们反映的是事实还是偏见？我们试着为您澄清以下9种常见的说法。 (25.07.2015)  

女巫夜民族风？你不一定知道的德国五月习俗

五月是德国极为特殊的一个月份：舞蹈与篝火、美酒配鲜花、旋转木马和棉花糖，都是必备节目。而这一切都从“女巫之夜”开始。 (01.05.2017)  

相关内容

USA Washington | Präsident Donald Trump & Angela Merkel, Bundeskanzlerin

默克尔与特朗普：不谐中的和谐 28.04.2018

德国总理与美国总统的会晤，有许多内容需要谈。不论是外贸逆差，还是伊朗核问题等，德美两国都存在重大分歧。但这次两人的会晤时间出奇短。与此同时，两人努力向外界展示积极、友好、和谐的形象。

Symbolbild Männer mit Kippa

犹太小帽在德国：不要单独戴 要戴一起戴 25.04.2018

在以色列人佩戴犹太小帽遭殴打事件之后，柏林等多地周三举行声援活动，参与者都佩戴小帽以示对反犹主义的抗议。德国犹太人中央委员会主席建议安全起见，在单独出门时避免佩戴此帽。

Symbolbild Stahl

豁免权到期 美对欧关税实施在即？ 26.04.2018

根据从柏林的政府圈内人士中传出的消息，德国政府显然已不再认为欧盟国家会继续被免征美国对钢、铝新惩罚性关税。

Maibräuche Walpurgisnacht im Harz Springende Hexe (AP)

舞蹈、篝火和示威 都是德国5月的传统

德国的五月是一个拥有许多传统活动的月份。 随着气温上升，人们的心情也变得明朗欢快了起来。 各个地区，庆祝活动也各有不同。 

Kultur.21 Karl Marx in Farbe (DW)

德国选项党向马克思“开炮”被“反轰”

在卡尔·马克思诞辰200周年纪念日到来之际，德国选项党公开提出对这位共产主义理论家的批评，并且抵制中国赠送的马克思雕像。 