自动驾驶时代在招手？德国增加测试路段





（德国之声中文网）一块新测试场地位于亚琛（Aachen）附近的阿尔登霍芬，另一块则是现有的亚琛工业大学场地。阿尔登霍芬的场地将于这个周二（3月27日）开始动工。现有的亚琛工大场地已经配备了交通路口、停车区、巴士站、环岛、人行横道和可变形的模拟建筑物，以便可以模拟复杂的交通状况，同时又不会发生误伤。

不久前，在美国亚利桑那州坦佩，一名女子被一辆测试中的优步自动驾驶汽车撞伤后不幸身亡。这引发了新一轮关于自动驾驶安全性的讨论。

在柏林，本周一（3月26日）两辆自动驾驶的公共汽车开始试运行载客。柏林公共交通部门宣布，截至2020年，这两辆迷你电动公共汽车将在柏林市中心夏里特医学院的Campus Charité Mitte（夏里特医学院中路）行驶，该路段总长1.2公里，分9站。自动驾驶公车最高限速12公里/时。

此外从4月中旬起，另两辆自动驾驶的迷你巴士将在威丁区（Wedding）的Charité-Campus Virchow-Klinikum（夏里特医学院魏尔啸诊所区）开始试运行。

柏林公共交通管理部门（BVG）的负责人尼库塔（Sigrid Nikutta）说，这两个夏里特医学院的测试地点非常适合名为"Stimulate"的项目，因为它们都包含了大量的测试场地，并且与公共路段分离开来。两块场地包含人行道、十字路口、行人、自行车、汽车、卡车和公共汽车，是柏林交通的一个缩影。

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尼库塔表示，出于安全考虑，在测试第一年里，车上将配有预备司机，在一旦出现问题时可以介入。

德国联邦环境、自然保护及核能安全部部长舒尔策（Svenja Schulze）强调，在德国安全是第一位的。"我们会慢慢地、小步地测试自动驾驶"，舒尔策说。该部委拿出了320万欧元，来支持这个耗资410万欧元的项目。

柏林现任市长穆勒（Michael Müller）表示，这是一个将柏林打造成"智能城市"（Smart Cities）的完美案例。

王凡/谢菲（德新社，福音教通讯社）