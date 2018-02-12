自动车撞死人 还敢说无人驾驶更安全吗? | 科技环境 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）事故发生在美国亚利桑那州的坦佩：一名女子周日被一辆处于道路测试中的优步自动驾驶汽车撞伤后不幸身亡。事故后，优步立刻叫停了所有对这类汽车在凤凰城、匹兹堡、旧金山和多伦多的道路测试。该测试已经进行了几个月。

据美联社援引警方称，事故车辆是一辆沃尔沃。事发时，有一名司机坐在驾驶员位置，但该车当时处于完全自动驾驶模式，车速在64公里/时左右。49岁的赫茨伯格（Elaine Herzberg）正推着自行车在人行横道外走，她被撞受伤后被送往医院，之后不幸身亡。

目前事故仍在调查中。当地警方表示，有关部门还没有得出事故责任结论，但呼吁人们使用人行横道。

敏感的时间点

据路透社报道，这次事故发生的事件点非常敏感。上周五，优步和Alphabet旗下的汽车子公司Waymo刚刚致信美国参议员，敦促他们在未来几周批准全面的自动驾驶汽车法案。当前法规的假设前提是汽车由持有驾照的驾驶员掌控，而自动驾驶的推广要求现有的安全法规得到重大修改。

报道称，这宗致命事故可能导致一项尚待国会通过的加速自动驾驶汽车测试的法案遭到进一步推迟或者修改。由于一些民主党人以安全疑虑为由加以反对，该项法案的进度目前已处于停摆状态。

自动驾驶车的公众形象受损

对于该行业而言，一直担心的事情发生了。毕竟，自动驾驶技术的安全性一直是人们最关心的问题。

南卡罗来纳大学研究自动驾驶汽车的法学教授史密斯（Bryant Walker Smith）对美联社说，自动驾车汽车的公共形象将被这样的事故所定义。他表示，尽管这有可能是技术以及车上后备司机的过错，但也有可能结论是：没有什么可以阻止事故的发生。然而无论是哪种情况，这个事故都会破坏该技术的形象，导致美国政府以及各州收紧条例。

在美国，每年就有超过4万人死于交通事故。2016年，超过6000名行人被撞死。带有顶部激光、前端雷达、光学相机和复杂电脑系统的自动驾驶车辆被官方宣传为减少交通事故的办法。美国政府表示，94%的交通事故是人为错误造成的。而自动驾驶汽车不会醉驾，不会疲劳驾驶，也不会出现注意力不集中的情况。

当然，自动驾驶汽车并非没有缺点。史密斯说："对于自动驾驶，我们应该关切；对于人类驾驶，我们应该恐惧。"

并非首次事故

在美国，联邦政府为要测试自动驾驶车辆的公司提供自愿性指导方针，将具体规定的空间留给各联邦州。加利福尼亚等州的管制相对严格，要求制造商报告测试阶段所发生的任何事故。截至今年3月初，该州机动车辆局收到了59份此类报告。密歇根州、亚利桑那州等州则采取了放手的态度，希望能通过新技术获得更多就业机会。

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亚利桑那州没有针对事故报告的要求，该州州长通过宽松的规定将优步公司吸引到该州。截至目前，已有数百辆安装着自动驾驶系统在该州上路。

这次事故并非优步自动车测试中的首次。在2017年3月，一辆优步SUV同样在坦佩发生事故，整个翻到一边。那次事故没有造成严重人员伤亡，据报道，那次事故的原因是另一辆普通车辆的司机违规。

这次的赫茨伯格事件是首例真正意义上的自动驾驶汽车发生撞人致死事件。2016年，特斯拉Model S在自动巡航状态下曾发生过一起严重车祸，导致特斯拉车司机当场身亡。

中国的现况

很多中国公司也在研究无人驾驶汽车技术。例如，中国最大搜索引擎百度就有自动驾驶部门。《纽约时报》在去年12月报道称，中国政府在该市场上发挥着主要作用，授权百度经营公共交通，同时一直在投资无人驾驶汽车项目的研发。

不过在自动驾驶汽车的测试方面，比较美国、德国等国，中国对自动驾驶汽车公开测试与运营的规定一直比较保守，禁止在高速公路测试自动驾驶汽车。百度公司董事长李彦宏也在2017年夏天乘坐自动驾驶汽车上路而吃了罚单。

这一情况近期有所变化。2月2日，北京市交通委等部门发布了《北京市自动驾驶道路测试能力评估内容与方法(试行)》等文件。根据新规，在中国境内注册的独立法人单位，可申请自动驾驶车辆临时上路行驶。而李彦宏更是在吃罚单后不久透露，百度将早在2018年7月实现自动驾驶汽车量产。

可以想象，在不久的未来，中国也会掀起一场关于自动驾驶汽车安全性的讨论。