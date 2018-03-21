脸书数据助推英国脱欧？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2018

（德国之声中文网）英国《观察家报》报道称，涉嫌窃取脸书用户数据、影响美国总统大选的数据分析公司剑桥数据（Cambridge Analytica）和英国脱欧公投也脱不了干系。该公司据信和加拿大数据分析公司AggregateIQ 有密切关系。后者在如今的英国外交大臣鲍里斯•约翰逊（Boris Johnson）支持的“投票脱欧（Vote Leave）”运动中扮演重要角色。

这两家公司和约翰逊的竞选团队对此表示否认。《观察家报》的消息来源于剑桥分析前员工克里斯多夫·怀利（Christopher Wylie）。他是整个事件的爆料者。据怀利称，加拿大数据公司AggregateIQ在他的协助下成立，一度被内部视为剑桥公司的分部。AggregateIQ在其网站表示，该公司从未隶属于剑桥分析或其母公司SCL。

英国选举委员会展开调查

毫无争议的是：英国专家认为AggregateIQ在英国脱欧运动中扮演重要角色。不久前，该公司的网站还能看到英国脱欧运动主管多明尼克·卡明斯（Dominic Cummings）的一句引言：“毫无疑问，脱欧运动成功很大一部分要归功于AggregateIQ公司，没有他们，我们也不可能成功。”

据称约翰逊脱欧运动40%的经费都汇给了AggregateIQ公司。该公司为约翰逊在社交媒体上给脱欧运动开展了宣传攻势。

约翰逊：荒谬之至

在英国选举委员会的网站上可以看到具体开支。据一名脱欧运动竞选团队前员工透露，借由另一个活动的名义，加拿大的这家公司其实得到了更多约翰逊脱欧运动的经费。英国选举委员会已经就“投票脱欧”是否超过竞选经费的最高限额而展开调查。约翰逊予以否认，并将最新的指控称作“荒谬之至”。

英国独立党涉入其中？

同样引起英国选举委员会注意的是英国独立党领导人奈杰尔·法拉吉（Nigel Farage）发起的 “脱离欧盟（Leave.EU）” 运动。英国《卫报》报道称，这一反欧盟党派曾一度和剑桥分析公司直接合作。该报引述了剑桥分析前员工布莉塔妮·凯瑟（Brittany Kaiser）。英国选举委员会的一名发言人向德新社证实，调查人员已因此和剑桥分析取得联系。

英国数据保护机构信息委员会（ICO）于周六夜间搜查了剑桥分析的伦敦总部。该委员会在一份声明中表示，他们已经收集了证据，将对此进行分析和评估，之后才会得出结论。

英国与欧盟：此情可待成追忆 抉择 当地时间6月24日上午，英国“退欧”公投结果正式揭晓。“退欧”阵营占据上风，英国将在加入43年后退出欧盟。

英国与欧盟：此情可待成追忆 震惊 这一消息几乎令所有人都大吃一惊，甚至包括支持“退欧”的人士都颇感意外。因为毕竟在几个月前，支持留在欧盟的声音在英国依然占据优势。

英国与欧盟：此情可待成追忆 序幕 就在公投的周四当晚，首批选票的清点结果依然显示“留欧”阵营获得更多的选票。

英国与欧盟：此情可待成追忆 逆转 但随着选票清点工作的继续进行，支持“退欧”的票数后来居上。最终，支持“退欧”阵营胜出将近4个百分点。

英国与欧盟：此情可待成追忆 动荡 英国公投决定“退欧”之后，国际金融市场和股市均出现不同程度的震荡。英镑兑美元下跌到30年来最低点。德国股市也受到冲击，开盘大跌10%。

英国与欧盟：此情可待成追忆 成王 “脱欧”派一片欢欣鼓舞。其代表人物英国独立党(UKIP)领袖法拉奇表示，这是“庶民的胜利”。而欧洲其他国家的右翼民粹政治力量也纷纷表示受到鼓舞，要在本国举行类似公投。

英国与欧盟：此情可待成追忆 败寇 英国首相卡梅伦在整起事件中角色尴尬：他既是启动公投的“始作俑者”，但又始终坚持英国应该留在欧盟。公投结果宣布后，卡梅伦宣布将在三个月内辞职。BBC对他的评价是：这个政治幸运儿的运气用光了。

英国与欧盟：此情可待成追忆 尾声 尽管英国“退欧”并非一夕之间便可完成，今后英国与欧盟也不一定就会形同陌路，但这对欢喜冤家最终分手却依然令人唏嘘。正所谓，此情可待成追忆，只是当时已惘然。 作者: 石涛



剑桥分析涉嫌在未经授权的情况下收集了千万用户的资料，由此影响了2016年的美国总统大选。美国富豪、特朗普支持者罗伯特·墨瑟（Robert Mercer）是剑桥分析母公司SCL的合伙创办人。

德国司法部约谈脸书代表

德国司法部长巴尔蕾（Katarina Barley）认为滥用脸书数据的丑闻威胁到自由原则。这名来自社民党的部长在接受德国二台采访时表示：“这确实涉及到对民主和法制的威胁。”她说，脸书并不处在毫无章法的地方，这一点必须要强调清楚。周一（3月26日），巴尔蕾在柏林与脸书高层代表举行会面，其中包括脸书欧洲副主管查德·艾伦（Richard Allan）。

脸书总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）正在努力最大限度地降低损失。他在多家英国报纸上发表全版道歉表示，信任已出现裂痕，“我们有责任保护大家的数据”，但是脸书未能及时采取更多措施，对此他深表遗憾。丑闻爆出后，这家全球最大社交网站公司的市值已蒸发500多亿美元。

安静/叶宣 （德新社、路透社）

