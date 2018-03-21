脸书数据助推英国脱欧？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2018

脸书的数据丑闻进一步发酵：被爆料其用户数据被用于影响美国总统大选后，现在又有媒体称英国脱欧公投中也使用了类似的手段。
（德国之声中文网）英国《观察家报》报道称，涉嫌窃取脸书用户数据、影响美国总统大选的数据分析公司剑桥数据（Cambridge Analytica）和英国脱欧公投也脱不了干系。该公司据信和加拿大数据分析公司AggregateIQ 有密切关系。后者在如今的英国外交大臣鲍里斯•约翰逊（Boris Johnson）支持的“投票脱欧（Vote Leave）”运动中扮演重要角色。
这两家公司和约翰逊的竞选团队对此表示否认。《观察家报》的消息来源于剑桥分析前员工克里斯多夫·怀利（Christopher Wylie）。他是整个事件的爆料者。据怀利称，加拿大数据公司AggregateIQ在他的协助下成立，一度被内部视为剑桥公司的分部。AggregateIQ在其网站表示，该公司从未隶属于剑桥分析或其母公司SCL。
英国选举委员会展开调查
毫无争议的是：英国专家认为AggregateIQ在英国脱欧运动中扮演重要角色。不久前，该公司的网站还能看到英国脱欧运动主管多明尼克·卡明斯（Dominic Cummings）的一句引言：“毫无疑问，脱欧运动成功很大一部分要归功于AggregateIQ公司，没有他们，我们也不可能成功。”
据称约翰逊脱欧运动40%的经费都汇给了AggregateIQ公司。该公司为约翰逊在社交媒体上给脱欧运动开展了宣传攻势。
约翰逊：荒谬之至
在英国选举委员会的网站上可以看到具体开支。据一名脱欧运动竞选团队前员工透露，借由另一个活动的名义，加拿大的这家公司其实得到了更多约翰逊脱欧运动的经费。英国选举委员会已经就“投票脱欧”是否超过竞选经费的最高限额而展开调查。约翰逊予以否认，并将最新的指控称作“荒谬之至”。
英国独立党涉入其中？
同样引起英国选举委员会注意的是英国独立党领导人奈杰尔·法拉吉（Nigel Farage）发起的 “脱离欧盟（Leave.EU）” 运动。英国《卫报》报道称，这一反欧盟党派曾一度和剑桥分析公司直接合作。该报引述了剑桥分析前员工布莉塔妮·凯瑟（Brittany Kaiser）。英国选举委员会的一名发言人向德新社证实，调查人员已因此和剑桥分析取得联系。
英国数据保护机构信息委员会（ICO）于周六夜间搜查了剑桥分析的伦敦总部。该委员会在一份声明中表示，他们已经收集了证据，将对此进行分析和评估，之后才会得出结论。
剑桥分析涉嫌在未经授权的情况下收集了千万用户的资料，由此影响了2016年的美国总统大选。美国富豪、特朗普支持者罗伯特·墨瑟（Robert Mercer）是剑桥分析母公司SCL的合伙创办人。
德国司法部约谈脸书代表
德国司法部长巴尔蕾（Katarina Barley）认为滥用脸书数据的丑闻威胁到自由原则。这名来自社民党的部长在接受德国二台采访时表示：“这确实涉及到对民主和法制的威胁。”她说，脸书并不处在毫无章法的地方，这一点必须要强调清楚。周一（3月26日），巴尔蕾在柏林与脸书高层代表举行会面，其中包括脸书欧洲副主管查德·艾伦（Richard Allan）。
脸书总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）正在努力最大限度地降低损失。他在多家英国报纸上发表全版道歉表示，信任已出现裂痕，“我们有责任保护大家的数据”，但是脸书未能及时采取更多措施，对此他深表遗憾。丑闻爆出后，这家全球最大社交网站公司的市值已蒸发500多亿美元。
安静/叶宣 （德新社、路透社）