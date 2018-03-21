脸书摊上大事儿 背后到底有什么黑幕？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

（德国之声中文网）数千万脸书用户信息被滥用

克里斯托弗·威利（Christopher Wylie）的脸书帐户被封了。他发表推文称："被封是因为爆料"。也就是说他泄露了内幕信息。现年28岁的威利是剑桥数据分析公司的前职员，他爆料所涉及的信息使脸书公司陷入了一场新的数据丑闻。这场丑闻引起了轰动效应，令人震惊 ：英国政府表示"强烈不安"，两名美国参议员要求脸书老总扎克贝格前往国会接受质询，欧盟委员会要求对这一丑闻展开认真调查。股市上，脸书的股票应声而落，大幅下跌。

到底发生了什么事？

威利向公众社会透露了许多内幕。他接受《纽约时报》和《卫报》的采访时披露了其前雇主剑桥数据分析公司的运作模式。该公司在用户不知情的情况下，秘密分析了大约五千万脸书用户的个人资料。

事情还得从英国剑桥大学库甘（Alexandr Kogan）发起的一次脸书问卷调查说起。这是一份涉及个人性格的问卷，参加人数多达27万。回答问题前，受访者首先要同意调查方查阅其个人及朋友圈的脸书资料。这样一来，库甘就获取了海量的数据。据称，2015年库甘将这些材料转交给了剑桥数据分析公司。

剑桥数据是家怎样的公司？

剑桥数据主要工作是评估脸书等社交平台的用户数据，并作出心理学方面的分析报告。一年前，该公司就曾引起过公众社会的注意。当时，特朗普的竞选团队委托该公司在脸书用户中有针对性地为特朗普展开游说。

2013年，威利结识了美国亿万富豪罗伯特·梅瑟（Robert Mercer）。梅瑟随即向剑桥数据投资了1500万美元。通过梅瑟，威利还同布赖特巴特新闻网（Breitbart）的灵魂人物斯蒂夫·班农建立了联系。班农很快成了剑桥数据的副总裁。威利说，对脸书用户进行心理学操控的可能性引起了班农极大的兴趣。班农当时是特朗普竞选团体的骨干成员。

万事俱备，只差数据了。于是他们很快同剑桥"心理测试中心"和库甘取得了联系。剑桥数据支付了一百万美元酬金之后，获得了27万用户的数据以及32种性格分类。

欧美司法事务专员要求脸书澄清事件原因

威利相信，剑桥数据借助这些用户资料有效地对美国大选施加了影响。不过，对于脸书上有针对性的广告是否的确能影响人们的选举行为，专家们意见并不统一。

库甘如何回应？

因数据外泄，陷入风口浪尖的剑桥学者库甘周三接受英国广播公司BBC采访时表示，他所搜集的个人信息并没有那么精确，也不足以去影响总统大选。他对BBC表示：“这些数据的精确度被严重夸大了。” 库甘还否认对选民实施微目标Micro Targeting）战略会影响到大选结果。他说：“剑桥数据分析公司兜售的就是这种魔法，他们宣称，他们的数据非常精确，能让你了解你想知道的所有信息，但我认为，事实并非如此。”

脸书是如何回应的？

脸书陷入了百喙难辩的困难境地。很多人指责这是一次严重的泄露数据事件。脸书发布的网络声明中称，事实并非如此。用户在参加上述问卷调查时，是自愿同意库甘使用他们以及朋友圈个人资料的。

威利则对《纽约时报》表示，脸书很早以前就知晓了有关用户数据已转给第三方的情况。脸书公司则在其声明中称，脸书当年就已经删除了这一问卷调查，而剑桥数据和库甘本人也已同意消除相关数据。

接下来会发生什么？

前消费者权益保护人士大卫·弗拉德克（David Vladeck）对《华盛顿邮报》表示，脸书将面临数十亿美元的罚金。他表示，早在2011年脸书就已承诺保持极高的数据保护标准。对数据外传有非常严格的规定。每个违反规定的个案可以处以最高四万美元的罚款。

英国政府数据保护专员伊丽莎白·登汉姆（Elizabeth Denham）对《第四频道》电视台表示，她所在的部门正在申请针对剑桥数据公司的搜查令。欧盟议会主席安东尼·塔贾尼（Antonio Tajani ）也宣布，欧盟议会将对此事件展开调查，以确定是否存在数据遭到滥用的情况。与此同时，这位欧盟政治家还呼吁脸书在对待个人数据的问题上采取更为负责任的态度。欧盟司法事务专员维拉·尤罗瓦（Vera Jourova）则表示，她将利用本周出访美国的机会，同脸书公司及美国政府就这一事件进行讨论。她说，欧盟将采取一切措施，保护欧盟公民的个人数据。

如何确保个人数据不被滥用？

目前，脸书已经对一些涉及个人数据的设置进行了相应的改善，第三方将很难获取朋友圈信息，但是，用户仍有必要保持警惕。脸书专家西蒙·马德（Simon Mader）说："如果一个公司严肃认真地对待用户信息，那它就决不会提供公开朋友圈信息的这一选项。"马德是科隆表演中介公司Adbaker的创建人之一，他是一名研究社交媒体中广告和营销事务的专家。

他表示，一定要注意脸书登陆验证时提了那些涉及个人数据的问题。他说："如果相关的问卷调查或程序不算离谱，那么，用户就可以划掉涉及朋友圈或图片资料的选项。"但有些软件根本不给用户提供这种选项。"如果你感觉风险太大，就应当拒绝使用这类软件。""我个人也经常会这样做，我可不愿意为了玩一个网络游戏，就脱了裤子裸奔。"

Lukas Jensen / 达扬