 脸书推“约会”功能 Tinder公司股价大跌 | 科技环境 | DW | 02.05.2018
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科技环境

脸书推“约会”功能 Tinder公司股价大跌

脸书计画推出网路交友功能，强调不只是让陌生人建立关係，还要帮忙找到想要认真交往的对象。 扎克伯格说，自选的约会功能已经将隐私保护纳入考虑。

Facebook-Entwicklungskonferenz F8 Zuckerberg (piczture-alliance/AP Photo/M. Sanchez)

扎克伯格日前面对脸书隐私风暴亲自上国会作证。

(德国之声中文网) 脸书创办人扎克伯格 (Mark Zuckerberg)5月1日在加州年度F8大会上宣布将推出新的配对约会服务。他说这个新功能符合脸书“让世界靠近”的宗旨。

扎克伯格谈到脸书上可以自选的“感情状态”时说，“上头有2亿人都显示为单身。我们可以做点什麽。”他强调这个服务旨在建立真实、长期的关係，不只是约会服务。

脸书过去年轻使用者比例下滑，用户停留时间也变短。新功能可望挽救颓势。

脸书产品长考克斯 (Chris Cox)表示，脸书约会功能已经酝酿超过十年了，但是一直到2016年曾真正列入考虑。当时扎克伯格在发布了一张透过脸书认识的情侣照片。

脸书上寻找真爱

脸书F8大会上，透过萤幕截图可以看到右上角心型的图示，用户透过这里连接到他们建立的交友档案。

目前看起来，其中的配对服务和其他交友软体不同。没有“往左滑”表示没兴趣或“往右滑”想要认识的功能。但是有“跳过”跟“有兴趣”两个选项。

新的约会交友功能包括从喜好设定、相似兴趣还有共同好友中推荐配对。用户还可以点进活动参加者的名单，传送讯息给他们。

这项服服上线日期未定。官方新闻稿只说下半年功能测试时会提供更多讯息。

扎克伯格说脸书设计约会服务时已经考量隐私问题。“脸友”间不会看到彼此的交友档案。这也是回应脸书最近深陷的隐私保护风暴。

儘管脸书被指洩漏千万用户的个资，但是2018第一季的收入还是较前增加了不少。

Soziale Netzwerke - Tinder (picture-alliance/R. Schlesinger)

Tinder被外界评为“约炮神器”，制造了“左滑无感，右滑喜欢”的说法和现象。

交友app严阵以待

脸书宣布约会交友功能后，知名交友app Tinder公司Match Group Inc,股价大跌18%。Tinder也透过脸书连结用附资料协助配对。

除了约会交友功能，脸书预计推出清除历史纪录工具。Messenger也将推出即时翻译功能。

夏立民/罗法 (路透社、法新社、美联社)

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