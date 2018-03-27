"我们保证将来会做的更好"，这是脸书掌门人扎克伯格在报纸登广告为没有保护好用户信息所进行的公开道歉。但对于许多人来说，这样的道歉还远远不够。
（德国之声中文网）脸书董事长扎克伯格通过在报纸登广告的方法，向德国的用户为违规使用数千万用户信息的做法道歉。"你也许已经听说了，一个学者的问答应用程序2014年违规泄露了数千万脸书用户的个人信息。"德国包括《南德意志报》、《法兰克福汇报》在内的几大媒体都刊登了这个由扎克伯格本人签名的道歉广告。
"这是破坏信任的做法，我们当时没有做足工作避免此类事件发生，我想为此道歉"，他表示脸书现在会采取必要的措施，保证类似事件不再发生。上周日，扎克伯格已经通过多家英国报纸为数据泄密而道歉。
光说"对不起"还不够
本周一，德国司法部长巴里(Katarina Barley)在柏林召见脸书欧洲分部的代表。一周前，有消息显示英国的"剑桥分析"数据分析公司违规获得了数千万脸书用户的个人信息。据说通过这些信息在美国大选中影响了选民，让有目的性的选战广告帮助特朗普取得了最后的胜利。
据德新社报道，欧盟司法委员朱洛娃（Vera Jourová）在一份书面文件里警告脸书，滥用数据的做法有可能给民主选举带来负面影响。她在写给脸书首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg)的一封信里表示，这个社交网络多年已经成为了政治营销的平台。朱洛娃表示，如今脸书和其董事长扎克伯格的正式表态无法打消她的种种顾虑。
任琛/谢菲（德新社、南德意志报、法兰克福汇报）