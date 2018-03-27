（德国之声中文网）脸书董事长扎克伯格通过在报纸登广告的方法，向德国的用户为违规使用数千万用户信息的做法道歉。"你也许已经听说了，一个学者的问答应用程序2014年违规泄露了数千万脸书用户的个人信息。"德国包括《南德意志报》、《法兰克福汇报》在内的几大媒体都刊登了这个由扎克伯格本人签名的道歉广告。

"这是破坏信任的做法，我们当时没有做足工作避免此类事件发生，我想为此道歉"，他表示脸书现在会采取必要的措施，保证类似事件不再发生。上周日，扎克伯格已经通过多家英国报纸为数据泄密而道歉。

光说"对不起"还不够

本周一，德国司法部长巴里(Katarina Barley)在柏林召见脸书欧洲分部的代表。一周前，有消息显示英国的"剑桥分析"数据分析公司违规获得了数千万脸书用户的个人信息。据说通过这些信息在美国大选中影响了选民，让有目的性的选战广告帮助特朗普取得了最后的胜利。

据德新社报道，欧盟司法委员朱洛娃（Vera Jourová）在一份书面文件里警告脸书，滥用数据的做法有可能给民主选举带来负面影响。她在写给脸书首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg)的一封信里表示，这个社交网络多年已经成为了政治营销的平台。朱洛娃表示，如今脸书和其董事长扎克伯格的正式表态无法打消她的种种顾虑。

任琛/谢菲（德新社、南德意志报、法兰克福汇报）