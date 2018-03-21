 脸书总裁: 加强防护，配合调查 | 科技环境 | DW | 22.03.2018
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科技环境

脸书总裁: 加强防护，配合调查

剑桥数据窃取个资引发轩然大波，脸书股价三天内蒸发450亿美金。脸书创办人扎克伯格终于不再隐身，亲自发文解释、出面接受电视采访。

Mark Zuckerberg Facebook (Getty Images/P. Marotta)

脸书创办人扎克伯格去年以校友身份，担任哈佛366届毕业讲者

(德国之声中文网)脸书创办人扎克伯格(Mark Zuckerberg)于21日晚间，在个人账户发表道歉声明，并说明脸书即将采取的防护措施。至于俄罗斯是否透过脸书资料干预选战，扎克伯格在接受CNN采访时表示 "一定有人在试，但是我们不能百分百肯定"，他也否认剑桥数据背后有俄罗斯互联网机构介入。

"我们有责任保护你们的信息数据，如果我们做不到，我们就不配为你们服务。" 在脸书贴文上，扎克伯格提供了完整的时间表，说明事件的来龙去脉。他强调，脸书早在2014年就已经做出保护个资的关键措施，但他们仍然还有改进空间。

他也概述诸多保护用户资讯的新措施。首先，脸书将会调查所有在2014政策收紧前大量取用用户资料的应用程序。第二，减少应用程序能够取得的资料。连动脸书帐号登入时，只允许取用姓名、头像、电子信箱。而当用户下载了软件却超过三个月没有登入，脸书也会移除该软件的资料取用权。第三，脸书将新增功能，让用户能更方便检视哪些应用程序具有资料取用权，也可以简单的取消授权。

然而，批评者指出，扎克伯格的提案并没有提到广告商取用个人资料的权限。广告商一向是脸书的金流命脉。根据《纽约时报》报导，扎克伯格说脸书需要保持"低价或免费"；"我不认为这个(仰赖广告的)商业模式会消失。"

Facebook Event (picture-alliance/AP Photo/N. Berger)

Facebook(脸书）是全世界最大的社交媒体平台，有活跃用户21亿。

扎克伯格: 有人分化族群

扎克伯格一改以往拒绝受访的态度，在21号晚间接受CNN采访。被记者Laurie Segall问及俄罗斯组织是否透过脸书介入美国2016大选，他表示: "可以肯定的是过去有人试图这么做，现在也一定有新手法。"

而当主持人进一步问他是否观察到有人"正在"干预美国选举，他解释: "通常他们不是'直接'干预选举，而是'分化'。"他说，"有策略的人士会同时运作正反意见的团体，蓄意加强两者之间的冲突。" 而脸书可以做的就只是利用人工智慧或是运算工具观察有无异状。"在众多势力之中，我们很难正确的评估出一个结论。"

扎克伯格也表示，若需他前往国会作证会对案件发展有帮助，他很乐意这么做。

目前，数名脸书代表包括负责隐私保护的副总雪曼(Rob Sherman)预计将在周四与美国国会见面。然而根据两位国会内部安排相关事宜的人表示，脸书在很多问题上都没有办法给出答复。

克里斯多夫·怀利(Christopher Wylie)，这整起事件的揭发者，在推特上面表示他已经答应前往美国与英国作证。

 

来龙去脉

扎克伯格在脸书贴文中详细写出了脸书视角的来龙去脉，以下为原文摘要。

在2007年脸书创办之初，为了要提高社交用途，例如建立有照片的通讯录、或是在日历上标注朋友生日，脸书开放应用程序取用用户朋友圈个人资讯。然而到了2014年，这项政策开始收紧。除非朋友本人同意，否则应用程序不再能够间接取用他们的资料。从此，开发者若要取得用户敏感资讯，也需要获得脸书授权。

然而，此次风波的罪魁祸首，乃是起于在政策收紧之前的2013年，剑桥的一名心理学学者阿拉克桑德·科根(Alexsanfr Kogan)开发的心理测验程序。该程序被超过30万名用户下载，也透过朋友圈取用了更多人的资讯。虽然脸书在2014收紧政策，但是到了2015年，脸书透过英国《卫报》得知科根把该程序取得的资料分享给剑桥数据。脸书立即要求科根和剑桥数据删除非法取得的数据，并且获得确认。然而，近日脸书透过卫报、纽约时报、第四台得知当时的保证可能并非属实，尽管剑桥数据声称他们早已删除。

罗法综合报道(路透社、Facebook)

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