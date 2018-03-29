 脸书个资遭窃人数上修至8000万 | 科技环境 | DW | 05.04.2018
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科技环境

脸书个资遭窃人数上修至8000万

先前脸书（Facebook）公布5000万用户个资遭到非法使用，开启该公司高层一连串发文、上电视、登报的道歉举措。今天，脸书又把这个数字上修。

Symbolbild Smartphone-Nutzer vor Facebook Logo (Reuters/D. Ruvic)

脸书这家世界最大的社交平台近日深陷隐私权争议。

(德国之声中文网) 脸书的用户资料遭到英国公司剑桥数据(Cambridge Analytica)非法使用，遭到外界抨击。今天，脸书上修遭窃用户数至8700万名，其中有超过30万名为澳洲用户，另有30万德国用户也可能在受害者当中。消息公开后不久，澳洲政府宣布将对脸书个资遭窃案开启调查。

"我们将会调查脸书有无违反隐私法的行为，" 澳洲隐私保护专员福克(Angelene Falk)在声明中说到，"考量到这起事件影响范围扩及全球，我们也将把相关资料送到国际性的调查机构。" 她说，在澳洲法律下，所有公司都需要遵照一定的程序保障用户的个人资料，也有义务知会用户他们的资料会被如何搜集与使用。
澳洲是此案中，第十大遭到窃取的用户国。前面第一名是美国，占了所有用户的81%，还有菲律宾、印尼、印度等。

现年28岁的克里斯托弗·威利（Christopher Wylie）是剑桥数据分析公司的前职员。他接受《纽约时报》和《卫报》的采访时，披露了其前雇主剑桥数据分析公司的运作模式。该公司曾经受托为美国总统特朗普竞选分析资料。在用户不知情的情况下，秘密分析了大约5000万脸书用户的个人资料。

如今，脸书将这个数字上修到8700万人。但剑桥数据公司却认为这个估计不甚正确。该公司在推特上说，他们雇人从脸书获取的用户资料不超过3000万份。

脸书创办人扎克伯格(Mark Zuckerberg)曾在舆论声浪中，使用个人账户发表道歉声明，并说明脸书即将采取的防护措施。至于俄罗斯是否透过脸书资料干预选战，扎克伯格在接受CNN采访时表示 "一定有人在试，但是我们不能百分百肯定"，也否认剑桥数据背后有俄罗斯互联网机构介入。

扎克伯格已经确认在下周二、三会前往美国国会参与两场听证会。其他组织如美国消费者保护协会、美国联邦贸易委员会也都等着要找脸书厘清案件的来龙去脉。

罗法/谢菲(路透社、法新社)      

 

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