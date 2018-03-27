“胡萝卜加大棒”？联合国再颁涉朝制裁

（德国之声中文网）周五（3月30日）被列入黑名单的有27艘船只、21家企业和一名商界人士。联合国一名外交官在纽约表示，采取这一措施是要除了与朝谈判外，也保持对平壤的压力。

这名外交官称，根据美国的申请，安理会一委员会批准了这一黑名单。他指出，这是迄今最全面的涉朝制裁行动。

黑名单

据法新社看到的一份联合国文件，共有13艘朝鲜油轮和商船被禁止进入国际海港；另有12艘他国船只被禁，原因是它们曾帮助平壤走私被列入禁运名单的消费品、石油和燃料。还有两艘朝鲜货船帐号被封。

此外，共有21家航运及贸易公司的帐号被冻结。12家朝鲜企业被列入黑名单，原因是这些企业运营的船只非法运输了石油和燃料。涉事企业中有3家设址香港，其中包括去年10月将朝鲜煤运往越南的华信船务公司。

还有两家公司是中国大陆企业，分别是上海的东风航运有限公司（Dongfeng Shipping ）和山东的威海环球航运（Weihai World Shipping Freight）。

其它企业分别设址新加坡、萨摩亚、马歇尔群岛和巴拿马。被列入黑名单的个人是名叫张永源的商界人士。他被禁止全球范围旅游、资产遭冻结。他被指组织了朝鲜煤的非法运输。

美国最初曾要求安理会同意对33艘船只、27家企业实施制裁。对此，中国予以反对。

打击对朝走私

这一黑名单是全球范围打击向朝鲜走私商品行为的一部分。由于朝鲜进行核试验和导弹试射，联合国安理会曾多次颁布对该国的制裁措施。其中包括油、气进口限制、朝鲜煤、消费品出口限制。然而，尽管有了这些内容广泛的国际措施，朝鲜仍能继续从事进出口贸易。

在外交层面，多年来不断加剧的朝核问题冲突目前出现缓和。本周四，朝韩两国达成一致，将于4月27日举行金正恩和韩国总统文在寅之间的会晤；此后的5月份，朝鲜掌权者金正恩计划和美国总统特朗普举行峰会。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 断桥凄景 横跨鸭绿江的中朝友谊桥，最初于1937年由日本殖民当局修建。在友谊桥边，还有一座更老的“断桥”。50年代朝鲜战争之后，前者被修复，成为重要的边境口岸。而“断桥”则成为辽宁省丹东市的著名旅游景点，站在中国丹东一侧，可以远眺朝鲜新义州

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 南北两重天 2015年，在中朝友谊桥下游12公里处，中国又竣工了一座鸭绿江界河公路大桥。这座耗资3.5亿美元的大桥，仅3年时间就修建完成。不过，朝鲜一侧连接大桥的公路至今没有开工，因此这条通往朝鲜农田的大桥实际并没有开放。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 远大宏图 鸭绿江南岸的朝鲜新义州，大约生活有40万人。这里是通往中国的交通要冲，除此之外，新义州还有一座百余年历史的港口。朝鲜方面目前正在修建通往平壤的公路以及铁路，从而大大改善朝中边境交通的基础设施。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 新义州的日常 这张照片摄于今年3月30日。一名朝鲜男子和他的两个孩子正在牛车上缓慢前行。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 中国人的生意经 新义州的贫苦，成了对岸中国人眼中的生意。在断桥的中国一侧，有人架起了望远镜；不满足于远眺的游客，可以每人每次5元的价格仔细观察对岸的“风景”。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 丹东的中国小贩 还有商贩在铁丝网边摆起了小摊，出售各种旅游纪念品

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 丹东的朝鲜风味餐馆 在丹东，还有好几家由朝鲜经营的餐馆。这里所取得的收入，都会直接流向平壤。身着民族传统服饰的店员，正站在门口招揽顾客。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 朝鲜巡逻兵 近期，中国当局也收紧了对朝鲜的制裁。就在今年2月，中国大幅削减了从朝鲜的煤炭进口。透过铁丝网，能够看到两名朝鲜士兵正在边境地区巡逻。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 烂尾的特区规划 中国与朝鲜原本想要利用这一边境地区增进两国的经济关系。不过，路透社记者在丹东市发现，除了少数几处豪华公寓，大多数建筑都成为了“烂尾楼”。计划中的跨境经济特区，现在也全然没有了消息。 作者: Esther Felden (路透社等)



凝炼/王凡（法新社）