“胡萝卜加大棒”？联合国再颁涉朝制裁

在朝鲜半岛局势呈现缓和的同时，联合国安理会严惩违反对朝禁运规定的行为：近日在美国申请下，安理会将数十艘船只及企业列入违反联合国决议的黑名单。
（德国之声中文网）周五（3月30日）被列入黑名单的有27艘船只、21家企业和一名商界人士。联合国一名外交官在纽约表示，采取这一措施是要除了与朝谈判外，也保持对平壤的压力。
这名外交官称，根据美国的申请，安理会一委员会批准了这一黑名单。他指出，这是迄今最全面的涉朝制裁行动。
黑名单
据法新社看到的一份联合国文件，共有13艘朝鲜油轮和商船被禁止进入国际海港；另有12艘他国船只被禁，原因是它们曾帮助平壤走私被列入禁运名单的消费品、石油和燃料。还有两艘朝鲜货船帐号被封。
此外，共有21家航运及贸易公司的帐号被冻结。12家朝鲜企业被列入黑名单，原因是这些企业运营的船只非法运输了石油和燃料。涉事企业中有3家设址香港，其中包括去年10月将朝鲜煤运往越南的华信船务公司。
还有两家公司是中国大陆企业，分别是上海的东风航运有限公司（Dongfeng Shipping ）和山东的威海环球航运（Weihai World Shipping Freight）。
其它企业分别设址新加坡、萨摩亚、马歇尔群岛和巴拿马。被列入黑名单的个人是名叫张永源的商界人士。他被禁止全球范围旅游、资产遭冻结。他被指组织了朝鲜煤的非法运输。
美国最初曾要求安理会同意对33艘船只、27家企业实施制裁。对此，中国予以反对。
打击对朝走私
这一黑名单是全球范围打击向朝鲜走私商品行为的一部分。由于朝鲜进行核试验和导弹试射，联合国安理会曾多次颁布对该国的制裁措施。其中包括油、气进口限制、朝鲜煤、消费品出口限制。然而，尽管有了这些内容广泛的国际措施，朝鲜仍能继续从事进出口贸易。
在外交层面，多年来不断加剧的朝核问题冲突目前出现缓和。本周四，朝韩两国达成一致，将于4月27日举行金正恩和韩国总统文在寅之间的会晤；此后的5月份，朝鲜掌权者金正恩计划和美国总统特朗普举行峰会。
凝炼/王凡（法新社）