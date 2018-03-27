 “胡萝卜加大棒”？联合国再颁涉朝制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2018
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时政风云

“胡萝卜加大棒”？联合国再颁涉朝制裁

在朝鲜半岛局势呈现缓和的同时，联合国安理会严惩违反对朝禁运规定的行为：近日在美国申请下，安理会将数十艘船只及企业列入违反联合国决议的黑名单。

Nordkorea Umgehung der UN-Sanktionen durch Frachtschiffe (picture-alliance/AP/Verteidigungsministerium Japan)

朝鲜油轮"Rye Song Gang1号"和伯利兹籍油轮“Wan Heng 11号”被拍下疑似在公海交货

（德国之声中文网）周五（3月30日）被列入黑名单的有27艘船只、21家企业和一名商界人士。联合国一名外交官在纽约表示，采取这一措施是要除了与朝谈判外，也保持对平壤的压力。

这名外交官称，根据美国的申请，安理会一委员会批准了这一黑名单。他指出，这是迄今最全面的涉朝制裁行动。

黑名单

据法新社看到的一份联合国文件，共有13艘朝鲜油轮和商船被禁止进入国际海港；另有12艘他国船只被禁，原因是它们曾帮助平壤走私被列入禁运名单的消费品、石油和燃料。还有两艘朝鲜货船帐号被封。

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平昌冬奥会尚未闭幕，美朝之间就又冒出了火药味。除了将公司列入黑名单外，美国还计划在公海拦截违反对朝制裁措施的船只。北京方面周六表示反对相关单边制裁。制裁名单中包括中国实体。 (23.02.2018)

针对在中美两国支持下联合国最新通过的制裁决议，朝鲜表示，如果美国认为朝鲜会放弃发展核武的计划，那这只是“美好的梦想”。并表示联合国的最新制裁决议是侵犯其主权的“战争行为”。 (25.12.2017)

上个月，朝鲜两度进行洲际弹道导弹试射之后，美国向联合国提出了扩大对朝制裁的决议草案。现在该草案经联合国一致通过。有媒体称该协议为史上最严的对朝制裁协议。 (05.08.2017)

此外，共有21家航运及贸易公司的帐号被冻结。12家朝鲜企业被列入黑名单，原因是这些企业运营的船只非法运输了石油和燃料。涉事企业中有3家设址香港，其中包括去年10月将朝鲜煤运往越南的华信船务公司。

还有两家公司是中国大陆企业，分别是上海的东风航运有限公司（Dongfeng Shipping ）和山东的威海环球航运（Weihai World Shipping Freight）。

其它企业分别设址新加坡、萨摩亚、马歇尔群岛和巴拿马。被列入黑名单的个人是名叫张永源的商界人士。他被禁止全球范围旅游、资产遭冻结。他被指组织了朝鲜煤的非法运输。

美国最初曾要求安理会同意对33艘船只、27家企业实施制裁。对此，中国予以反对。

打击对朝走私

这一黑名单是全球范围打击向朝鲜走私商品行为的一部分。由于朝鲜进行核试验和导弹试射，联合国安理会曾多次颁布对该国的制裁措施。其中包括油、气进口限制、朝鲜煤、消费品出口限制。然而，尽管有了这些内容广泛的国际措施，朝鲜仍能继续从事进出口贸易。

在外交层面，多年来不断加剧的朝核问题冲突目前出现缓和。本周四，朝韩两国达成一致，将于4月27日举行金正恩和韩国总统文在寅之间的会晤；此后的5月份，朝鲜掌权者金正恩计划和美国总统特朗普举行峰会。

  • Zu den Touristenattraktionen der chinesischen Grenzstadt Dandong zählt die alte Brücke über den Yalu. Sie wurde während des Korea-Krieges von den USA bombardiert und zerstört. Auf nordkoreanischer Seite wurden die Reste abgerissen, auf chinesischer dagegen als Denkmal erhalten. Wenige Meter daneben steht die sogenannte Freundschaftsbrücke - über sie läuft der grenzüberschreitende Warenverkehr.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    断桥凄景

    横跨鸭绿江的中朝友谊桥，最初于1937年由日本殖民当局修建。在友谊桥边，还有一座更老的“断桥”。50年代朝鲜战争之后，前者被修复，成为重要的边境口岸。而“断桥”则成为辽宁省丹东市的著名旅游景点，站在中国丹东一侧，可以远眺朝鲜新义州

  • Der chinesische Teil der zerstörten Yalu-Brücke ist für Touristen geöffnet. 2015 wurde eine weitere Yalu-Brücke eröffnet. Das rund 350 Millionen Dollar teure Bauwerk wurde komplett von China finanziert und nach nur drei Jahren Bauzeit fertiggestellt. Richtig genutzt wird es aber bis heute nicht - denn auf nordkoreanischer Seite endet die mautpflichtige Brücke im Ackerland.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    南北两重天

    2015年，在中朝友谊桥下游12公里处，中国又竣工了一座鸭绿江界河公路大桥。这座耗资3.5亿美元的大桥，仅3年时间就修建完成。不过，朝鲜一侧连接大桥的公路至今没有开工，因此这条通往朝鲜农田的大桥实际并没有开放。

  • Am nordkoreanischen Yalu-Ufer liegt die Stadt Sinuiju. Knapp 400.000 Menschen leben dort. Die Stadt ist ein Verkehrsknotenpunkt. Neben der chinesisch-koreanischen Freundschaftsbrücke hat Sinuiju seit über 100 Jahren auch einen eigenen Hafen. Und: An einer Schnellstraße und einer Bahnverbindung nach Pjöngjang wird derzeit gearbeitet. Das würde die Logistik des Grenzverkehrs erheblich erleichtern.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    远大宏图

    鸭绿江南岸的朝鲜新义州，大约生活有40万人。这里是通往中国的交通要冲，除此之外，新义州还有一座百余年历史的港口。朝鲜方面目前正在修建通往平壤的公路以及铁路，从而大大改善朝中边境交通的基础设施。

  • Für die Touristen auf chinesischer Seite ist ein kurzer Blick auf den Alltag in Nordkorea und seine Bürger besonders spannend. Mit welchen Mitteln beispielsweise Bauern arbeiten, zeigt dieses Ende März bei Sinuiju aufgenommene Foto.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    新义州的日常

    这张照片摄于今年3月30日。一名朝鲜男子和他的两个孩子正在牛车上缓慢前行。

  • Ein paar Yuan verdient sich dieser chinesische Mann dazu: Er lässt gegen Geld Touristen durch seine Fernrohre schauen. So erscheint Nordkorea nur noch einen Steinwurf entfernt.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    中国人的生意经

    新义州的贫苦，成了对岸中国人眼中的生意。在断桥的中国一侧，有人架起了望远镜；不满足于远眺的游客，可以每人每次5元的价格仔细观察对岸的“风景”。

  • Erinnerung an den Ausflug an die nordkoreanische Grenze gefällig? Chinesische Händler bieten ihre Waren feil - inklusive dem freien Blick hinüber nach Nordkorea.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    丹东的中国小贩

    还有商贩在铁丝网边摆起了小摊，出售各种旅游纪念品

  • Nordkoreanischer Einfluss ist in der chinesischen Grenzstadt Dandong überall zu spüren. Nordkorea betreibt dort unter anderem mehrere Restaurants - zu Prestigezwecken. Auch auf diese Weise fließt Geld in die Kassen des Regimes in Pjöngjang.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    丹东的朝鲜风味餐馆

    在丹东，还有好几家由朝鲜经营的餐馆。这里所取得的收入，都会直接流向平壤。身着民族传统服饰的店员，正站在门口招揽顾客。

  • Seit dem vierten Atomtest im Januar 2016 hat sich das Verhältnis zwischen Nordkorea und seinem großen Verbündeten China merklich verschlechtert. Peking trug danach - anders als in der Vergangenheit - auch die weitere Verschärfung bestehender UN-Sanktionen mit. Als Reaktion auf einen weiteren nordkoreanischen Raketentest stoppte China im Februar die Kohleimporte aus dem Nachbarland.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    朝鲜巡逻兵

    近期，中国当局也收紧了对朝鲜的制裁。就在今年2月，中国大幅削减了从朝鲜的煤炭进口。透过铁丝网，能够看到两名朝鲜士兵正在边境地区巡逻。

  • Eigentlich wollten China und Nordkorea die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder in der Grenzregion deutlich ausbauen. Doch nach Recherchen des Reuters-Teams ist davon im Moment wenig zu spüren. Diese Luxus- Appartments in Dandong sind zwar fertig - es gebe aber auch viele halbfertige Gebäude und Baustellen zu sehen. Und eine geplante Sonderwirtschaftszone ist bis heute nicht eröffnet.

    现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

    烂尾的特区规划

    中国与朝鲜原本想要利用这一边境地区增进两国的经济关系。不过，路透社记者在丹东市发现，除了少数几处豪华公寓，大多数建筑都成为了“烂尾楼”。计划中的跨境经济特区，现在也全然没有了消息。

    作者: Esther Felden (路透社等)


凝炼/王凡（法新社）

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现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜

鸭绿江是中国与朝鲜之间的界河。很多年来，这里都是一处旅游景点，还一度有规划把这里建设成经济特区。路透社记者专门走访了这一地区。 (11.04.2017)  

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