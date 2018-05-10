耶路撒冷美使馆将揭幕 以巴冲突再起

(德国之声中文网) 美国白宫代表团，包括总统特朗普的女儿伊凡卡 (Ivanka Trump)和女婿库什纳 (Jared Kushner)，将和以色列政府代表一同参与耶路撒冷美国大使馆揭幕仪式。

以色列13日举行大型庆祝会，并沉浸在欧洲歌唱大赛优胜的欢乐气氛中。不过巴勒斯坦却酝酿大型抗议。伊斯兰激进组织「基地」(Al-Qaeda)领袖也扬言要对美国发动圣战。

一旦耶城100公里外的加萨区抗议失控，有人试图翻越边界，在以色列部署佈满狙击手情况下可能造成伤亡。以国也为此在加萨走廊和约旦河西岸加重了一倍的兵力部署。

以色列也出动大量军警维安，光是大使馆周边就动员1千名警力保护与会的800名宾客。

以色列总理内塔尼亚胡曾多次表示特朗普这个决定是“历史性的”。在13日的欢迎会上，他说：“耶路撒冷过去3000年都是犹太人的首都，过去70年也是以色列的首都，永远都会是我们的首都。”

伊斯兰激进组织「基地」领袖札瓦希里痛批美国这项决定，表示美国这个举动证明了协商和绥靖政策让巴勒斯坦人失望，并呼吁穆斯林对美国发动圣战。

他说，美国总统特朗普「很明确，也揭开现代十字军东征的真面目，说明停战还有绥靖政策是无效的，只有召唤和圣战反抗才行。」

欧洲方面只有匈牙利、罗马尼亚、捷克三国代表出席。西欧则没有派出任何国家代表。

特朗普不出席迁馆仪式

白宫宣布，出席迁馆仪式的美国政府代表团将由副国务卿沙利文（John Sullivan）率领，特朗普的女儿伊万卡和丈夫库什纳、财长姆努辛为团员。特朗普本人不出席，这出乎预料。毕竟，他曾表示过，不排除亲自到场的可能性。

引发争议

美国大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷以及与此相关的承认耶路撒冷为以色列首都，是特朗普政府最富争议的步骤。以色列称这是个好决定，指出，它是对一个既存事实的认可。巴勒斯坦人则因这一迁馆决定不再视美国为中东危机中的有诚意的斡旋人。

副国务卿沙利文将代表美国出席美国新使馆开馆典礼

世界上绝大多数国家，包括欧盟成员国，不承认包括东、西区在内的整个耶路撒冷是以色列首都。巴勒斯坦人希望将1967年被以色列占领的耶路撒冷东区作为未来巴勒斯坦国首都。他们认为，美国的迁馆决定违反了国际法。

搬迁后，美国大使馆暂时将派遣部分人员，在目前的驻耶路撒冷领事馆办公。该领事馆位于西耶路撒冷和东耶路撒冷的巴勒斯坦人居住区之间。迁馆仪式特意安排在以色列建国70周年纪念日当天举行。

巴勒斯坦人称这一天为灾难日。对巴勒斯坦人而言，以色列建国日意味着约76万巴勒斯坦人遭驱逐和背井离乡的开始。

巴拉圭效法

继美国和中美国家危地马拉之后， 南美国家巴拉圭也将把使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。以色列外交部通报说，该国总统卡特斯将于五月抵亲赴开馆仪式。

夏立民/罗法/凝炼/达扬（德新社、路透社）