耶稣受难日为什么是一个“安静假日”？

（德国之声中文网）复活节之际，德国《图片报》刊登了一篇介绍这一节日的文章，作者是该报网站副总编辑博金（Daniel Böcking）。他本人是一名基督徒。文章写道："和数十亿人一样，我也曾多少相信一点上帝。但耶稣过去对我并不重要。他是上帝的儿子，还是一个好人而已？其实无所谓。直到有一位基督徒跟我讲了复活节的讯息：因为神是公义的，所以人所犯的罪必须受到惩罚。出于爱，道成肉身的神子在十字架上替我们承担了一切。耶稣的复活战胜了死亡。我们不再需要付上赎价，而是有了爱的自由，无论对神、对人还是对自己。对基督徒而言，复活节不单是死而复活。复活节是饶恕、释放和终极的爱的证据。"

这篇文章还讲了一些复活节的小典故，比如，复活节是基督徒最重要的节日；耶稣当年被犹大出卖，犹大得到30块钱在当时是一匹驴子的价格；德语中耶稣受难日（Karfreitag）中Kar来自古德语（kara），意思是悲痛、哀歌。

在德国，周日和节假日都很安静，比如，绝大多数商店都不开门。对于周日和节假日，德国各联邦州有相似的法律规定。

比如，在德国之声所在的北威州规定，在周日和节假日，会扰乱这一天安静的工作是被禁止的。一些特例允许的工作也应避免制造不必要的噪音。以娱乐为目的的集体大规模狩猎活动受到明文禁止。

在这些节假日中，有少数属于"安静假日"，耶稣受难日就是其中之一。在这一天，还有一些专门的规定，比如，不允许播放未经教育文化部长认可的电影。广播电视节目从5时-18时以及从0时到次日6时应当注意尊重安静假日的严肃性。

如果有违规行为，可能受到罚金。法律也写道，宪法中规定的集会自由的基本权利依照上述条文受到限制。

巴伐利亚州的法律也作出类似的规定，周日、节假日应避免噪音影响教会聚会；邮政、铁路等行业属于例外；安静假日的公共娱乐活动应保护节日的严肃性等。在耶稣受难日甚至不允许举办较大型的体育活动。

苗子/王凡（图片报、明镜周刊等）