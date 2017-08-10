考古新发现：史前人类曾追杀巨型树懒

(德国之声中文网) 巨型树懒曾是史前人类的劲敌。它们直立时身高超过2米，拥有尖锐的利爪。然而，学术界的共识却是：这种巨兽恰恰是因为人类过度狩猎而在1.1万年前灭绝。

最新发现的化石证实，人类曾经追逐并击倒了一头巨型树懒。在本周出版的最新一期《科学进步》(Science Advances)杂志上，一支由英美学者组成的科研团队介绍了他们的研究成果。该团队在美国新墨西哥州的一处盐滩发现了人类以及巨型树懒的脚印化石。"非常罕见"的痕迹表明，人类脚印紧紧跟着前方的巨型树懒脚印，随后双方的脚印还直接相对。科学家在论文中猜测，史前人类然后投掷长矛击中了巨型树懒的致命部位。"巨型树懒的足迹证明，它曾经逃避追杀。根据其足迹则可推断出，它成为了猎物，人类很可能曾对现已灭绝的巨型树懒进行袭扰、追踪、猎捕。"

论文作者之一、英国伯恩茅斯大学教授本内特(Matthew Bennett)介绍说："对脚印化石的研究并非新鲜事，但我们一直在等待不同脚印之间的互动。远古人类曾经和如此巨大的野兽搏斗，这是非常有意思的一项发现。这种面对面搏斗非常危险，很有可能受到重伤。通过这组化石，我们能开始了解史前人类如何袭扰、捕猎这种巨兽，也能了解人类活动是否导致了其灭绝。"

史前人类的脚印在巨型树懒的脚印里

本内特表示，研究这些脚印，就仿佛在读一个故事，能够看到史前人类相互合作试图击杀一头巨兽，"野兽被转移注意力、进行转身时，另一个人就能冲上前去尝试给出致命一击。"他认为，人类可能也曾用相似的方式来猎杀猛犸象。

这支研究团队总共分析了100多处脚印。其中，既有那些追逐并直接与巨型树懒搏斗的人类脚印，也有另外一些脚印说明其他人曾经试图干扰巨兽的注意力。在没有人类脚印出现的地方，巨型树懒的足迹呈一条直线；而一有人类脚印出现，巨型树懒的足迹就开始突然改变方向，显示出逃避的迹象。

位于新墨西哥盐滩的这组远古脚印化石，大约发现于十年前。通过全新的三维建模技术，计算机能够渲染出高精度的模拟图像。研究人员相信，这一发现有助于揭开史前人类与其他已灭绝巨兽之间的互动关系。论文还进一步指出，史前人类在气候变迁时的捕猎行为，很有可能导致了巨型树懒在北美地区的灭绝。

文山/叶宣(路透社等)