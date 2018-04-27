翻篇了！中印承诺开启关系修复模式

（德国之声中文网）在武汉的两天时间里，习近平和莫迪就如何修复两国关系进行了讨论。去年中印军队一度在洞朗地区对峙。两人会面后，印度外交部发表声明指出，两国领导人"强调了维护印中边界所有地区和平与安宁的重要性。……他们向军方发布战略指导，令其加强沟通，建立信任和相互理解，并提高边界事务管理的可预测性和有效性。"声明还补充说，两国都将"认真落实各项建立信任的举措。"

印度媒体报道称，两国也会加强在反恐方面的合作。

新德里对北京"一带一路"的倡议心存担忧，因为该项目涉及巴基斯坦控制的克什米尔地区，印度声索对该地区的主权。不过声明中并没有提到相关问题，而强调了印中领导人达成共识，将在经济发展、反恐等等问题进行合作。

中国外交部副部长孔铉佑在周六晚些时候表示，中国不会强迫印度接受"一带一路"。

莫迪与习近平周六在武汉的东湖周围散步，并乘船游湖。新华社会报道称，两国领导人在轻松友好的气氛中就中印关系及共同关心的重大国际问题全面深入交换意见。此前一天，两人参观了湖北省博物馆，举行了一场会晤并共进晚餐。

孔铉佑表示，这次非正式会晤是中印关系的里程碑。他说，中印两国同意改善军事和安全力量的沟通机制，寻求公平解决边境争端。

路透社报道指出，虽然中印之前都表示他们致力于通过对话解决长期存在的边界分歧，但事情一直不见进展。

中国军队于1962年深入到今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区，从边境的东西两处发起进攻。如今，关于边界的争议仍未得到解决，印度认为阿鲁纳恰尔邦是东北部的一个邦，而中国认为，印度占领了这片大约9万平方公里的中国领土，阿鲁纳恰尔邦被中国视为"藏南地区"。

今年2月，北京对莫迪前往阿鲁纳恰尔邦表达严厉抗议。去年6月，印度和中国的军队发生洞浪对峙。由于中国工程人员在该地区修筑公路，使矛盾争端升级。不丹盟友印度派军队跨过边境进入洞朗，中印两国军队在这一边境地区形成军事对峙。两个月后，这两个核武国家达成协议，军队撤出该地区。

文木 / 王凡 （法新社，路透社）