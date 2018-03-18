美45家行业协会致信特朗普：勿对中国征收关税 | 经济纵横 | DW | 19.03.2018

（德国之声中文网）《华尔街日报》周日（3月18日）最早报道了这一消息：45家美国行业联合会发表了这一公开信。这些行业联合会代表了各行各业，从高科技产业到服装零售，从农业到汽车零配件进口商。许多大公司都是这些行业联合会的成员，比如苹果、谷歌的母公司Alphabet、沃尔玛以及耐克。

这封公开信写道："征收全面关税会引发连锁反应，对美国经济产生消极后果，导致报复性措施；阻碍美国农业、商品和服务的出口；提高商家和消费者的成本。"

公开信呼吁特朗普政府"对于中国不公平的贸易行为与政策，不应采取有损美国公司、工人、农民、农场主、消费者和投资者利益的回应措施，如施加关税"。

公开信还写道，美国官员应该"与志同道合的伙伴国共同处理对中国贸易与投资政策的共同关切"。美国征收关税的单边行为"只会导致美国与其盟国的分裂，阻碍对共同挑战采取有效的协同行动，以及在中国采取报复的情况下，美国企业、农民和农场主的市场份额被其他国家取而代之"。

信中还建议美国政府"让专家对这些事务作出评价，包括任何潜在行动所产生的经济效果"。

法新社报道说，美国长期指责北京强制要求美国企业提供商业信息和知识产权，作为在中国经营的条件。

特朗普希望大幅削减对华贸易逆差

美国媒体报道称，美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）最近提出对中国征收300亿美元关税的方案，但特朗普希望比这一数字更高。去年，美国对中国的贸易赤字达到创纪录的3750亿美元，但美国对中国的出口也创下纪录。

白宫贸易高级顾问纳瓦罗（Peter Navarro）上周四表示，总统特朗普近期会考虑对北京"窃取"美国知识产权的行为采取新的惩罚性措施。

中国外交部上周四表示，中美可以通过友好协商解决双方之间的分歧。"历史已经证明，贸易战不符合任何一方利益。如果真的出现大家不愿意看到的情况，我们将坚定维护自身的正当权益。"

法新社评述说，美国新近宣布将对钢铁和铝制品征收关税，对贸易战的担心令市场不安，也令美国贸易伙伴对于如何回应举棋不定。

专家：中国或增加从美国进口

与此同时，也有专家认为，中国可能会与美国展开谈判。法国外贸银行（Natixis）亚太首席经济师加西亚-赫莱罗（Alicia Garcia-Herrero）向德国之声表示："中国可能会提出从美国进口一些原计划从其它国家进口的产品。"她估计，北京或许会在金融、新能源汽车、医药领域允许更多美国企业在中国市场经营。

苗子/李鱼（据法新社等）、William Yang