美驻联代表：不负担超过25%维和预算

(德国之声中文网)美国驻联合国代表周三(28日)表示，美国不再负担超过25%的联合国维和预算。目前联合国维和预算高达数十亿美元。

“维护和平是共同的责任。”美国大使黑利(Nikki Haley)在安理会上的和平论坛上这样表示。“我们都有各自扮演的角色，都得要做点什么。”

美国是维和预算最大的贡献者。在73亿美元的费用中，付出了将近28.5%。中国出资第二多，大约负担10%。

黑利说，按照美国法律中关于经费最高限度的规定，25%是上限，也表示今年就会开始适用这条法律拟定预算。

维和部队预算危机

目前联合国在全球有15个维和任务。美国总统特朗普阵营曾抱怨付出过高，要求减少今年预算。相较去年，美国维和预算已减少5亿7千万美元，但仍高于官方的理想数字。

“这只是开始。”黑利说六月已经通过预算削减提案。在特朗普上任前一年，预算只减少4亿。

黑利说美国会在确保联合国的维和工作得以持续进行的情况下，合理的削减经费。

联合国大会固定透过投票决定预算和分配方式。联合国大会主席莱恰克（Miroslav Lajčák）和联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）的发言人都拒绝对黑利的发言做评论，只表示联合国193个会员国会表决出预算。

维和部队由世界各国警力和其他人员组成，总计超过10万5千支部队。目前在海地、印度和巴基斯坦等地都有部署，但非洲国家占了绝大多数。最大的任务在刚果，安理会週二(27日)才通过让1万6千支部队继续在刚果运作一年。

维和部队面临严峻挑战

有些任务发挥保护平民和维持稳定的功能，但是也有的被批评贪腐和无用。

在马里，2013年开始就有1万3千名维和人员进驻。但当地北部居民仍然“觉得不安全，也没有受到保护”。马里女权捍卫者杜尔(Fatimata Toure)周三(28日)在安理会上这么说。她也说，2012年的政变导致治安紊乱，她所在的区域暴力充斥，动荡不安。

“虽然或多或少有帮助，但我们没有感觉到维和部队达成保护平民的使命。” 她说，“作为平民，我们感觉被丢弃，自生自灭。”

维和部队不但没有成功保护人民，还可能对他们造成威胁。美联社去年的系列报导揭露了大约2千件控诉，宣称在过去12年间，联合国维和人士与相关人员涉及性侵和性剥削。

联合国秘书长古特雷斯说，2017年有59位维和人士在恶意袭击被杀害，比2016年34人大幅增加。1月份的1份联合国报告谴责针对此事没有作为，各国指挥部到偏远执勤地点也缺乏领导人士。这都让状况更加恶化。

古特雷斯承诺加强内部训练，也已经指派专人协助被害人伸张权益。他也表示会进一步检讨维和部队的组织运作。

他认为必须同心协力採取强而有力的行动，“在现实期望的基础上对维和重新定位；使维和行动变得更加强大和安全; 为寻找政治解决方案和派遣结构良好、装备精良和训练有素的部队谋求更大的支持。”

与会的多国代表也同意要确认维和工作的目标，做好准备，坚定政治和平进程。

安排这次会议的荷兰首相吕特(Mark Rutte)，也是安理会这个月的主席，他说所有负责维和任务的联合国会员国都要“共同担起责任”。

夏立民/罗法 (美联社等)