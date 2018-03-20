美韩启动联合军演 朝鲜“默许”

（德国之声中文网）据韩联社报道，今年美方派出1万1500人、韩方派出约30万人参加代号"鹞鹰"（Foal Eagle）和"关键决断"（Key Resolve）的联合军演。以往，该大型军演在3月启动，今年因为平昌冬奥会和冬季残奥会的原因推迟了一个月。

同往常一样，参加"鹞鹰"军演的是海陆空三军和特种部队。4月下旬启动的"关键决断"演习则以电脑模拟为主。演习将持续一个月，较以往减半。据韩国军方表示，参加演习的战略武器也较往年要少。今年美方将出动一艘核动力航母。此外，也将有两栖攻击舰和隐身战斗机参加演习。

新现象--朝鲜没有做出反应

以往，美韩军演都会引起朝鲜方面的高声抗议。多年来，平壤一直指责美韩，通过军演为侵略朝鲜进行演练。然而今年，平壤领导层保持了沉默。韩方官员在冬奥会后访朝时还曾透露，金正恩暗示，他将会接受这次军演。

自今年年初以来，朝韩关系回暖。借平昌冬奥会的契机，双方开始频繁互动。现在，两国已经达成协议，4月27日朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅将举行历史性会晤，地点定在边境板门店韩方一侧的"和平之家"。金正恩将成为1953年朝鲜战争停战以来第一次踏上韩国领土的朝鲜最高领导人。

延伸阅读： “火箭人”与“老糊涂”的“互呛”记录

在5月底前，金正恩还计划与美国总统特朗普举行会晤。目前，具体时间和地点还未确定。特朗普曾贬损金正恩是"小火箭人"，金正恩则回骂这位美国总统是"老糊涂"。如今，曾互相攻击、互相威胁的两人要碰面了，这或许将给火药味十足的冲突带来转机。

坐火车去北京的小金 神秘装甲列车 这是本周一韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界的热烈猜测。

坐火车去北京的小金 王沪宁亲自迎接 一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为本周一(3月26日)，金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。

坐火车去北京的小金 低调车队穿京城 在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。

坐火车去北京的小金 中方高官登乘朝鲜专列 据朝鲜官方媒体3月29日发布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。

坐火车去北京的小金 列车会议 在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。

坐火车去北京的小金 中国火车头牵引朝鲜专列 金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。

坐火车去北京的小金 金正日访问俄罗斯 这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。

坐火车去北京的小金 金日成访问东柏林 与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。

坐火车去北京的小金 火车出行避开制裁 本周访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。

坐火车去北京的小金 结束访华挥手道别 图为本周二(3月27日)，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。

坐火车去北京的小金 王沪宁亲自送行 据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。 作者: 文山



王凡/文山（法新社，德新社，路透社）