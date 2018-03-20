美韩军演″鹞鹰″四月登场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2018

(德国之声中文网)美国国防部通报说，美韩联合军演将在今年4月1日登场，规模与程序都会比照惯例。今年的演习，代号"鹞鹰"军演或"关键决断"，为了避免与二月的平昌冬奥撞期，延后至四月举行。"我们的联合军演是防御性质，朝鲜不应该把这个当做挑衅。" 美国国防部说，且说平壤方面知晓这场演习的时程与性质。韩国官员说，今年演习与以往不同，这次不会排入美国核航母或核轰炸机的桥段。

朝韩关系春暖花开

在过去几年，朝鲜都强烈抗议美韩联合军演，说这是为入侵朝鲜进行演练。如今朝韩关系略微转好，现在这场演习有望如期办理。

在韩国平昌冬奥以前，朝韩之间就私下进行过多次谈话。在三月初，韩国更是派了高层官员前往平壤访问。两方都有意在四月的联合峰会再次相会。美国方面，特朗普也同意五月底前与朝鲜领导人金正恩面对面会谈，讨论朝鲜去核化。平壤方面尚未对特朗普做出官方回应。

尽管金正恩过去都对演习颇有微词，这次有媒体报道说，他透过韩国大使表示出他"理解"联合军演对南韩与华府的必要性。

成千上万的军队

美韩通常都在三月进行"鹞鹰"与"关键决断"演习。至今总计有1万7千官兵规模的美国部队与30万官兵规模韩国部队参与过演习。平常，将近3万美军驻扎在韩国境内随时防备朝鲜的进攻。由于1953年的协议是"停战协议"而非"和平条约"，朝韩之间虽然没有明显战火，但"理论上说"仍然处于战争状态。

罗法/谢菲(法新社、美联社、路透社)